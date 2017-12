Babele aduc vreme capricioasă la Constanța

Așa cum spune și credința populară, începutul de primăvară și, implicit, zilele Babelor aduc vreme capricioasă. De exact acest lucru vom avea parte, mai ales că meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie au atenţionat că până în această seară, la ora 18.00, ploile vor cuprinde toată țara. În vest şi nord-vest, cantităţile de precipitaţii vor depăși 15 - 20 de litri pe metru pătrat. La Constanța, vremea va fi închisă pe tot parcursul zilei și se va răci, potrivit specialiștilor Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Pe arii extinse va ploua slab, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 şi 10 grade Celsius, iar cele minime între 1 şi 3 grade C. Mâine, în schimb, vremea va fi în general frumoasă şi caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 şi 11 grade C, iar cele minime între -1 şi 4 grade C. Joi, 5 martie, vremea va fi în general închisă şi relativ caldă. Cerul va fi mai mult acoperit şi mai ales noaptea, local, va ploua slab. Vântul va fi ceva mai puternic și va sufla moderat, cu intensificări locale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 şi 9 grade C, iar cele minime între 3 şi 5 grade C. Vineri, 6 martie, vremea se menţine închisă şi se va încălzi. Cerul va fi mai mult acoperit şi pe zone extinse va ploua, cantităţi care local vor fi mai însemnate. Vântul va sufla moderat, cu intensificări locale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 şi 12 grade C, iar cele minime între 2 şi 6 grade C.