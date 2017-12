Babken Melkonyan a câştigat etapa a doua la Tacul de Aur

A doua etapă din acest an a puternicului turneu de biliard Tacul de Aur, organizat de Centrul de Distracţii Lake View din Constanţa, a fost câştigată de Babken Melkonyan. Armeanul a reuşit să-l învingă în marea finală pe favoritul Ciprian Gândac, la capătul unui meci cu adevărat fabulos, în care răsturnările de situaţie au atins cote dramatice. Dacă Gândac se calificase fără mari emoţii în finală, după un 9-4 cu bucureşteanul Ovidiu Cristea, Melkonyan a avut nevoie de două jocuri pentru a merge în ultimul act. După o “finală” pe spatele tabloului cu Mihai Braga, câştigată cu 9-1, armeanul a jucat meciul decisiv pentru ultimul act cu Ovidiu Cristea, pe care l-a învins cu 9-8 după ce a fost condus cu 8-5! De o desfăşurare şi mai dramatică avea să fie finala cu “spaniolul” Ciprian Gândac, acesta din urmă având un start perfect, în urma căruia conducea cu 7-1 şi 8-2. A urmat însă o revenire de poveste a lui Melkonyan, care a recuperat frame cu frame şi a câştigat cu 11-10! Un succes care îi aduce un premiu de 1.000 de euro, în timp ce învinsul a încasat doar 500 de euro. „Cred că el a fost mai în formă ca mine. Sincer să fiu, nici nu ştiu cum am câştigat acest meci. Am greşit mai mult, dar am reuşit să rămân în spatele lui şi nu l-am lăsat să se distanţeze la jumătatea meciului. La 8-2 nici eu nu mai credeam că pot reveni“, a spus Babken Melkonyan la final. „Am început destul de bine, dar de la 7-1 am început să am mici ezitări, nu am putut să-mi mai fac jocul meu şi poate altădată va fi mai bine“, a declarat învinsul din finală.