Babken Melkonyan, învingător în prima etapă la “Tacul de Aur“

Cel mai bun jucător din România la biliard în 2010, armeanul Babken Melkonyan, şi-a confirmat statutul şi a câştigat prima etapă a turneului “Tacul de Aur“ la biliard, cea mai mare competiţie de acest gen organizată vreodată în România. Centrul de Distracţii Lake View din Constanţa a fost în weekend-ul recent încheiat polul de interes pentru iubitorii de biliard şi nu numai, dornici să urmărească la masa de joc cei mai buni patru participanţi la prima etapă a “Tacului de Aur“. Spectacolul a început sâmbătă, cu meciurile din semifinale. În primul joc, surpriza “careului de aşi“, Nicolae Son, nu a reuşit să furnizeze o nouă surpriză, cedând cu 3-9 în confruntarea cu mult mai experimentatul Babken Melkonyan, iar derby-ul din semifinale, dintre Ioan Ladanyi şi Ovidiu Cristea, a revenit primului, la capătul unei partide foarte disputate, scor 9-7.

FINALE SPECTACULOASE. Duminică, în ziua finalelor, organizatorii au oferit o nouă surpriză, concurenţii făcându-şi apariţia însoţiţi de două reprezentante ale sexului frumos şi într-o atmosferă care a amintit de marile competiţii internaţionale. Finala mică i-a adus faţă în faţă pe Ovidiu Cristea şi Nicolae Son, bucureşteanul câştigând fără emoţii, cu 9-2. Mult aşteptata finală dintre Melkonyan şi Ladanyi a depăşit toate aşteptările: suspans, răsturnări de situaţie, lovituri impecabile şi nu în ultimul rând o atmosferă senzaţională creată de asistenţă. Sigur pe el încă de la primul meci din calificări, Ladanyi a început mai bine finala, conducând la un moment dat cu 3-1. Jocul 5 a fost probabil momentul cheie al întâlnirii: Ladanyi a ratat lovitura pentru 4-1, iar din acest moment la rampă a ieşit Melkonyan, care a câştigat joc după joc, preluând conducerea cu 6-3 şi câştigând în final cu 9-5, la capătul a aproximativ trei ore şi jumătate de joc! De la festivitatea de premiere nu puteau lipsi artificiile şi binecunoscuta melodie a trupei Queen, “We are the Champions“. „Am venit cu scopul de a ajunge în finală pentru că, odată ajuns aici, orice se poate întâmpla. Cred că în finală am avut mai multă tărie în momentele decisive. A fost un concurs foarte reuşit, cu premii foarte mari. Chiar dacă biliardul nu este foarte dezvoltat în România, organizarea a fost foarte bună. Este cel mai mare premiu câştigat în carieră. Sunt convins că acest concurs va deveni tot mai puternic, iar din etapele următoare am înţeles că vor veni şi jucători din Serbia şi Spania“, a declarat Melkonyan, care în urma victoriei din prima etapă a intrat şi în posesia premiului de 3.000 de euro. Deşi afectat de înfrângere, Ladanyi a avut puterea de a-şi felicita adversarul şi a-şi propune în acelaşi timp mai mult pe viitor. „Eram sigur că voi câştiga. Am greşit însă la 3-1 şi acolo am pierdut jocul. Voi încerca în etapele următoare să câştig, însă va fi tot mai greu, pentru că vor veni tot mai mulţi jucători buni. Sunt cele mai mari premii din ţară şi este cel mai tare turneu organizat vreodată în România. Organizarea a fost extraordinară. Am fost la multe concursuri internaţionale, dar aici a fost cel mai bine organizat. Banii câştigaţi îi voi investi tot în biliard“, a declarat Ladanyi, care a intrat în posesia unui premiu de 1.000 de euro. Ocupantul locului 3, Ovidiu Cristea a fost recompensat cu 600 euro, în timp ce constănţeanul Nicolae Son, clasat pe locul 4, a primit 300 de euro. Pe locurile 5-6 s-au clasat Augustin Viziru şi Dan Catrinoiu, iar pe locurile 7-8, ultimele care oferă bietele pentru marea finală din luna decembrie, s-au situat Dincă Steriu şi Liviu Chiriţoiu. Au fost acordate premii de excelenţă pentru actorul Augustin Viziru, arbitrul principal Iulian Dragne şi secretarului general al Federaţiei Române de Biliard, Gabriel Vişoiu, pentru sprijinul acordat în buna desfăşurare a concursului. Premiul special pentru cel mai charismatic jucător i-a revenit constănţeanului Dincă Steriu. „Mulţumesc spectatorilor care au venit în număr mare, jucătorilor şi tuturor celor care au fost alături de noi în organizarea evenimentului“, a spus directorul Lake View Center, Cristian Bărhălescu.