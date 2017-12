Babken şi Cristea sperau în clasări superioare

Finala mică a etapei a 2-a a turneului Tacul de Aur la biliard, competiţie organizată de Centrul de Distracţii Lake View din Constanţa, a adus faţă în faţă doi dintre marii favoriţi la câştigarea turneului, Melkonyan Babken şi Ovidiu Cristea, primul impunându-se cu 9-7. Deşi la Tacul de Aur s-a dovedit că finala mică nu este la îndemâna oricui, ambii jucători erau dezamăgiţi de ratarea calificării în marea finală. „Sunt dezamăgit de jocul slab din semifinale (n.r. - 1-9 cu Ladanyi), dar ce a fost a trecut. Scorul contează mai puţin într-un meci pentru că nu mereu reflectă ce s-a jucat. Am greşit tactic la început, iar apoi m-am ambiţionat să termin unele jocuri care erau mai grele şi acolo am pierdut. De abia aştept a treia etapă“, a explicat Babken eşecul din semifinale. Marele perdant al etapei a 2-a este Ovidiu Cristea, care reuşise în grupe să-i provoace singurul eşec lui Ladanyi, scor 7-2. „În ultimii ani am tot încercat să găsesc cel mai potrivit tac. Am renunţat din păcate la tacurile care îmi aduseseră cele mai frumoase rezultate, pentru că până în 2009 câştigasem tot ce se putea în ţară. Am fost într-o formă bună şi la acest concurs, însă în semifinale Braga a făcut un joc de nivel mondial. Eu cred că am ratat cel mult o bilă. Pentru etapa a treia mă voi pregăti mult mai bine şi îi voi demola pe toţi. Pierd mai mereu la scoruri echilibrate. Am o spargere bună, am un nivel tehnic ridicat, sunt muncitor, dar fac, din păcate, destule greşeli şi am şi neşansă“, este concluzia lui Ovidiu Crsitea după etapa a 2-a a Tacului de Aur.

NIVEL CALITATIV MAI BUN. Dacă prima etapă a reunit la startul ei cei mai mulţi concurenţi, etapa a doua a fost una superioară din punct de vedere calitativ. Cel puţin aceasta este părerea celor mai buni maeştri ai tacului din România care s-au luptat pentru premiile în valoare de 4.900 de euro. Mesele Dynamic II, pe care s-a jucat la ultima ediţie a Campionatului European, au avut, de asemenea, un rol important în creşterea calităţii partidelor. „Mesele au fost foarte bune, iar concurenţii mai buni“, a afirmat câştigătorul Ioan Ladanyi. „A fost un nivel mai ridicat, au participat mai mulţi jucători de valoare“, consideră “bronzul“ etapei, Melkonyan Babken. „A fost, cu siguranţă, un nivel tehnic mai ridicat decât în prima etapă. Au fost şi condiţii de joc mai bune. Ador noile mese. Dacă aş putea aş cumpăra şi eu una“, a declarat şi Ovidiu Cristea, locul 4 în această etapă.