Baby Fashion Weekend și Carnavalul Mamaia

08:53:52 / 07 August 2014

Minciuni

Poate ca sunt 35000 de turisti in statiunea Mamaia dar cu siguranta, majoritatea au venit sa faca plaja, nu sa vada balciul de doi bani al lui Mazare. De altfel, in piateta aia mica de la Cazino nu stiu daca incap vreo mie de persoane. Si apropo de plaja, in curand, turistii nu vor avea unde sa mai faca plaja in Mamaia din cauza diverselor constructii (cladiri, baruri), asa ca, sunt toate sansele sa inceapa sa mearga in sudul litoralului unde este mai ieftin si mai linistit.