Bac ratat din cauza incompetenţei organizatorilor!

Candidaţii la examenul de bacalaureat care au susţinut, ieri, proba scrisă obligatorie a profilului în centrul de examinare de la Grupul Şcolar Ostrov de pe raza judeţului Constanţa au avut parte de o surpriză cât se poate de neplăcută: au fost nevoiţi să dea proba de două ori. Cauza? Elevii au primit subiecte greşite. „Am intrat la ora 9.00 în sala de examinare, am primit subiectele şi ne-am apucat să le rezolvăm. Când am ieşit de la examen, în jurul orei 12.00, a venit un profesor supraveghetor după noi şi ne-a spus că va mai trebui să dăm o dată proba pentru că subiectele erau greşite”, povesteşte unul dintre elevii ghinionişti. Mai exact, în loc să primească subiectele la matematică pentru profilul tehnologic, candidaţii au primit subiectele pentru profilul matematică-informatică, care aveau un grad de dificultate mult mai mare. Din datele iniţiale deţinute de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, vinovaţi de această încurcătură ar fi membrii comisiei de la nivelul unităţii de învăţământ, care nu au permis delegatului Comisiei Judeţene de Bacalaureat să verifice subiectele. „Greşeala a fost descoperită abia la finalul examenului. Am anunţat Ministerul Educaţiei, care a decis că elevii vor susţine proba astăzi (ieri - n.r.) la ora 14.00, cu subiectele de rezervă”, a declarat vicepreşedintele Comisiei Judeţene de Bacalaureat, prof. Margareta Constantin.

BAC PICAT. După cum era de aşteptat, decizia a stârnit nemulţumirea candidaţilor, incapabili să se mai concentreze. „Nu este corect ce s-a întâmplat, noi nu am greşit cu nimic. Nu ni se poate cere ca, după ce am stat trei ore să rezolvăm primele subiecte, să mai susţinem o dată proba. Am intrat în săli, dar nu am mai scris nimic. Nici măcar nu am mai vrut să predăm lucrările, dar ni s-a spus că este ilegal să părăsim sala cu foile”, a povestit acelaşi elev. Din cauză că au fost nevoiţi să aştepte ore bune aiurea, unii elevi aproape că au leşinat, necesitând îngrijiri medicale. Pentru majoritatea elevilor care au susţinut proba la Grupul Şcolar Ostrov, examenul de bacalaureat este pierdut, ei fiind nevoiţi să revină în toamnă. „La Ostrov au fost înscrişi pentru proba scrisă obligatorie a profilului 122 de candidaţi, dintre care numai 102 s-au prezentat”, a precizat prof. Margareta Constantin. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISJ, prof. Gabriela Costea, la nivelul Inspectoratului a fost demarată o anchetă în acest caz.

12 ELIMINAŢI. Proba de ieri a fost susţinută, la nivelul judeţului Constanţa, de 7.247 de candidaţi. Nici de această dată nu au lipsit tentativele de fraudare a examenului, 12 elevi fiind eliminaţi din sălile de examinare. Dintre aceştia, şapte sunt de la Colegiul Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza” Constanţa, unul de la Liceul Teoretic „Decebal” Constanţa, unul de la Grupul Şcolar Industrial „Gheorghe Duca” Constanţa şi trei de la Liceul Teoretic Băneasa. Recordul absolut în privinţa eliminaţilor îl deţine judeţul Hunedoara, unde 111 elevi din cei 159 prezenţi în centrul de examen de la Grupul Agricol „Alexandru Borza” din Geoagiu au fost eliminaţi de la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de bacalaureat, pentru fraudă sau pentru tentativă de fraudă. Elevii care au încălcat regulamentul de organizare şi desfăşurarea a examenului au pierdut dreptul de a mai participa la sesiunile de bacalaureat din toamna lui 2011 şi vara lui 2012. Proba de ieri a fost susţinută, la nivel naţional, de aproximativ 210.000 elevi, în 741 de centre de examen.

BĂTAIE DE JOC. Preşedintele Societăţii Academice Române, Alina Mungiu-Pippidi, a scris, ieri, pe site-ul România Curată, că proba scrisă la limba şi literatura română a fost „un exemplu de cum să nu formulezi subiecte, să propui bareme care să arate ştiinţific, dar care nu pot fi decât discreţionare dată fiind natura subiectelor, şi cum să stabileşti arbitrar ce se punctează şi ce nu”. „Circa 200.000 de elevi fără apărare au fost expuşi săpămâna aceasta unei imposturi şi bătăi de joc fără precedent, sub pretextul că îşi susţin bacalaureatul la limba română. (...) Ca în vechiul banc, cine absolvă trebuie să mulţumească şcolii nu că l-a făcut om, ci că nu l-a ruinat intelectual cu desăvârşire. Reformismul se vădeşte din nou o formă fără fond la români, cu noi şi noi generaţii de sacrificiu”, scrie Alina Mungiu-Pippidi.