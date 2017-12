Bacalaureatul a fost incorect

În ciuda declaraţiilor ministrului Educaţiei, Daniel Funeriu, potrivit cărora, în acest an, examenul de bacalaureat nu a mai fost fraudat, preşedintele Asociaţiei pentru Educaţie şi Cercetare, Edu Cer, Ştefan Vlaston, a realizat o analiză care demonstrtează că bac-ul din 2010 a fost incorect, iar elevii au obţinut note nejustificat de mari. „Toate evaluările internaţionale şi europene ne plasează la coada clasamentelor în materie de educaţie şi formare profesională, încât şi procentul de promovare de 50% pare exagerat”, spune Ştefan Vlaston. Preşedintele Edu-Cer susţine că eliminarea probelor orale şi a probei la sport n-au mai permis „trecerea uşoară peste baremul minim de 6, astfel încât un procent de 7% dintre candidaţi au căzut, deşi aveau note peste 5 la toate probele”. Adăugat la procentul de 69% de promovaţi de anul acesta, rezultă un procent foarte apropiat de cel din anii trecuţi, 76-79%. „Foarte grav este faptul că un procent de 43% dintre candidaţi au obţinut medii între 8 şi 10, în timp ce distribuţia normală arată că doar maximum 16% ar fi trebuit să obţină aceste note. Explicaţia constă în miza enormă a mediilor mari: accederea pe locurile fără taxe de la învaăţământul superior”, a completat Ştefan Vlaston. În ceea ce priveşte admiterea la liceu, preşedintele Edu Cer demonstrează că există o „prăpastie” între locurile oferite pentru clasa a IX-a la liceu şi structura pieţii muncii. Potrivit analizei, în filiera teoretică au fost oferite aproape 60% locuri pentru un procent de joburi în piaţa muncii de circa 10-15%, iar în filiera tehnologica circa 35% locuri, pentru un procent de joburi în piata muncii de 80-85%. „Intenţia, nedeclarată dar uşor de ghicit, este ca majoritatea elevilor să ajungă să „cotizeze” la universităţile de stat sau private. Nu contează că investitorii străini şi români au nevoie de muncitori calificaţi, nu de absolvenţi de studii superioare sau de filiere teoretice. Iată una dintre explicaţiile pentru care ne ocolesc investitorii”, spune preşedintele Edu Cer.