Backstreet Boys are stea pe Hollywood Walk of Fame

Grupul american Backstreet Boys a primit, luni, o stea pe Bulevardul Gloriei - Walk of Fame - din Hollywood, o distincţie care marchează cea de-a 20-a aniversare a formaţiei şi debutul unui nou turneu mondial. ”Grupul Backstreet Boys s-a întors şi nu va mai pleca”, le-a spus fanilor cântăreţul Nick Carter, în vârstă de 33 de ani, alături de ceilalţi patru colegi ai săi din această formaţie pop-dance americană, celebră în anii \'90. Steaua dedicată grupului Backstreet Boys este amplasată lângă steaua unui alt grup celebru, Boyz II Men. În timpul ceremoniei de dezvelire a stelei, cei cinci membri ai grupului Backstreet Boys au fost vizibil emoţionaţi şi au ţinut să mulţumească membrilor familiilor şi fanilor lor pentru sprijinul acordat de-a lungul anilor.

Înfiinţat în 1993, în statul Florida, grupul Backstreet Boys a vândut peste 130 de milioane de albume pe plan mondial şi a lansat multe piese cu succes la public, precum ”I Want It That Way” şi ”Shape of My Heart”. Grupul este alcătuit din Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, A.J. McLean şi Howie Dorough. După mai multe pauze în carieră, în anii 2000 şi plecarea lui Richardson, cei cinci membri ai grupului s-au reunit în 2012 şi vor porni într-un turneu mondial care va debuta în luna mai, cu un concert în China. Backstreet Boys va lansa un nou album de studio în această vară şi un documentar muzical în 2014.