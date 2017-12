O bacterie vie, în vârstă de aproximativ 34.000 de ani, despre care oamenii de ştiinţă afirmă că ar putea fi cea mai bătrână formă de viaţă de pe Terra, încă în viaţă, a fost descoperită într-un deşert din statul american California. Descoperirea a fost făcută cu ocazia unor săpături efectuate în deşertul Death Valley din California, de o echipă de arheologi care căuta cristale de sare, cu ocazia unor cercetări despre schimbările de climă. Bacteriile au fost descoperite în interiorul unor mici camere pline de fluid din interiorul cristalelor de sare. ”A fost o mare surpriză pentru mine. Sunt vii, însă nu au suficientă energie pentru a înota în acele camere şi nu se reproduc. Nu fac nimic altceva decât să se menţină în viaţă”, a declarat Brian Schubert, autorul acestei descoperiri, într-un interviu acordat site-ului OurAmazingPlanet.com. Brian Schubert, profesor asistent la University of Hawaii, a precizat că bacteriile descoperite au dimensiuni extrem de mici şi se află într-o stare asemănătoare celei care se instalează în timpul procesului de hibernare. Incredibila longevitate a micuţelor bacterii pare să se explice prin faptul că acestea au rămas captive în interiorul cristalelor de sare, împreună cu alge microscopice din familia Dunaliella. ”Cel mai interesant aspect a fost acela că am descoperit alge Dunaliella în acele camere, sugerând faptul că ele ar putea fi o sursă de hrană pentru bacterii”, a precizat savantul american. Studiul cercetătorilor americani a fost publicat în numărul din luna ianuarie al revistei ”GSA Today”, publicaţia oficială a asociaţiei Geological Society of America.