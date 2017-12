Bacterii programate să depisteze tumorile hepatice, create de cercetătorii de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) din Statele Unite, au fost prezentate la ediţia din 2015 a Conferinţei TED (Technology, Entertainment and Design), care are loc în oraşul canadian Vancouver, potrivit bbc.com. Tal Danino, cercetător la prestigiosul MIT, spune că a programat acele bacterii prin modificări operate la nivelul codului genetic al acestora. Savantul american spune că aceeaşi metodă ar putea fi utilizată şi pentru detectarea altor tipuri de cancer. Deocamdată, metoda a fost testată doar pe şoareci. Rezultatele acestui studiu vor fi publicate în curând în revista „Science Translational Medicine“. Şoarecii din experiment au fost hrăniţi cu bacterii probiotice pre-programate - similare cu bacteriile introduse în anumite tipuri de iaurturi prin al căror consum se promovează stilul de viaţă sănătos. Acele bacterii produc enzime atunci când întâlnesc o tumoare, iar acele enzime modifică ulterior culoarea urinei. Până în prezent, metoda s-a dovedit exactă în detectarea cancerului hepatic. ”Cancerul hepatic este dificil de detectat şi chiar este nevoie de o nouă tehnologie pentru a-l depista”, a declarat Tal Danino pentru BBC, înainte de prezentarea studiului său la TED 2015. În 2012, pe plan mondial, cancerul hepatic a ocupat locul al doilea în topul celor mai letale tipuri de cancer, provocând 745.000 de decese, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

Tal Danino a fost primul dintre cei 21 de bursieri TED - tineri cercetători implicaţi în proiecte ce vizează dezvoltarea unor tehnologii revoluţionare - aleşi în fiecare an de organizaţia nonprofit TED. Discursurile lor de câte cinci minute deschid în fiecare an această conferinţă anuală. ”Există mai multe bacterii în corpul uman decât stele în galaxia noastră”, a declarat Tal Danino. ”În corpul nostru există un univers fascinant şi acum putem să programăm bacteriile la fel cum programăm computerele”, a adăugat el.

Însă conjuncţia dintre biologie şi computere se află încă într-un stadiu incipient, consideră cercetătorul american. ”Nu ştim care va fi impactul exact al acestei tendinţe”, a adăugat el pentru BBC. Bacteriile pot fi deosebit de utile în lupta împotriva cancerului. Studiile au arătat că adeseori există concentraţii mari de bacterii în interiorul tumorilor, în special în cele intestinale, iar anumiţi experţi au sugerat faptul că bacteriile se ascund în tumori, deoarece acestea reprezintă locuri în care nu pot fi atacate de sistemul imunitar.

Următoarea etapă în studiul coordonat de Tal Danino va consta în utilizarea bacteriilor reprogramabile pentru a detecta mai multe tipuri de cancer şi, eventual, pentru dezvoltarea unor tratamente.