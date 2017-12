Bac-ul profesional aduce o probă în plus

Bacalaureatul profesional înseamnă o probă în plus, cea de educaţie antreprenorială, însă examenul nu este obligatoriu, a declarat secretarul de stat în Ministerul Educaţiei, prof. Stelian Fedorca. „Absolvenţii învăţământului profesional susţin acel examen care a fost dat şi până cum, constând dintr-o probă practică şi proiectul. După promovarea acestui examen, candidaţii obţin un certificat de atestare a calificării profesionale. Cei care vor diplomă de bacalaureat profesional susţin o probă în plus, adică educaţie antreprenoraială. Dar bacalaureatul profesional nu este obligatoriu. Îl dă cine vrea”, a explicat secretarul de stat. El a adăugat că Bacalaureatul profesional îl va ajuta pe absolvent, acesta având un ascendent asupra angajatorului. „Sunt multe informaţii din teren potrivit cărora absolvenţii nu sunt angajaţi sau, dacă sunt angajaţi, primesc salarii mai mici pentru că nu au diplomă de Bacalaureat, chiar dacă deţin acel certificat de atestare a calificării profesionale”, a mai spus Fedorca. El s-a pronunţat şi în privinţa modului legal de introducere a Bacalaureatului profesional, în condiţiile în care există persoane care-şi exprimă dezacordul privind modificarea unei legi organice, respectiv a Legii Educaţiei, prin ordonanţă de urgenţă şi schimbarea examenului de bacalaureat după debutul noului an şcolar. „Din câte ştiu, acest lucru este legal. Din ce informaţii am, este posibilă modificarea prin ordonanţă de urgenţă unei legi organice”, a spus oficialul. Potrivit secretarului de stat, mulţi elevi de la liceele tehnologice nu îşi doresc să dea examenul naţional de bacalaureat, dar au nevoie de o certificare, pe lângă cea legată de competenţe.