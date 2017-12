Bac-ul, salvat de profesori universitari?

Dacă în anii trecuţi absolvenţii claselor a XII-a au dat vina pe profesori, pe subiecte, pe camerele de supraveghere etc., pentru faptul că nu au reuşit să obţină note de trecere la examenul de bacalaureat, în acest an va fi mult mai greu să găsească alţi vinovaţi în afară de ei, pentru eşecul de la examenul naţional. Şi asta pentru că, atât la nivel naţional, cât şi local, au fost luate o serie de măsuri pentru a se preveni dezastrul din verile trecute, când procentul de promovabilitate la Bac a fost sub 50%. La nivelul judeţului nostru, elevii din anii terminali ai ciclului liceal beneficiază inclusiv de sprijinul cadrelor didactice din mediul universitar în lupta pentru obţinerea unei medii de trecere la Bac. Potrivit reprezentanţilor Universităţii „Ovidius” din Constanţa, elevii constănţeni din clasele a XII-a se pot înscrie în programul de pregătire suplimentară derulat la nivelul instituţiei de învăţământ superior, pentru a beneficia de meditaţii gratuite pentru disciplinele matematică, limba română, economie, fizică şi chimie. „Prin acest demers dorim să venim în sprijinul liceenilor care susţin, în acest an, examenul maturităţii. La aceste şedinţe de pregătire pot veni şi absolvenţii de liceu din seriile anterioare care nu au reuşit să treacă de Bacalaureat”, a declarat rectorul universităţii constănţene, prof. univ. dr. Tiberius Epure. El a precizat că şedinţele suplimentare îi vor putea ajuta pe liceeni atât în promovarea examenului naţional, cât şi pentru a se înscrie la facultate şi a trece de examenul de admitere. „Mediul preuniversitar şi mediul universitar trebuie să fie strâns legate între ele. Facilităm astfel un prim contact al elevilor cu mediul universitar. Programul face parte dintr-un proiect amplu dedicat Ofertei Educaţionale 2013 a Universităţii „Ovidius” din Constanţa, iar promovarea performanţei este unul dintre cele mai importante obiective ale noastre”, a mai spus rectorul Universităţii „Ovidius”. De asemenea, el a adăugat că profesorii care-i vor pregăti pe liceeni nu se vor regăsi şi la nivelul comisiilor de admitere în facultate pentru sesiunea din acest an.

O ŞANSĂ ÎN PLUS Iniţiativa universităţii constănţene este lăudabilă, în condiţiile în care, în anii precedenţi, la nivelul liceelor, au fost organizate lecţii de pregătire suplimentară abia după prima sesiune a Bac-ului, şi atunci doar pentru elevii picaţi. Prin pregătirea încă din timpul anului şcolar, cresc şansele ca procentul de promovabilitate să fie mai mare. Rămâne de văzut cât de interesaţi vor fi elevii constănţeni de aceste lecţii, având în vedere că, în anii precedenţi, chiar şi elevii picaţi s-au prezentat în număr extrem de mic la orele suplimentare gratuite oferite la nivelul unităţilor de învăţământ constănţene. Mai mult, au fost părinţi care au preferat meditaţiile plătite în locul celor gratuite din şcoli, convinşi fiind de faptul că profesorii nu-şi vor da interesul dacă nu primesc bani. „Într-o lume în care învaţă tot mai puţini elevi, orice iniţiativă de acest fel este binevenită. La nivelul unităţii noastre oferim oricum elevilor pregătire suplimentară pentru examenele naţionale, dar sunt elevi din alte licee care nu primesc meditaţii la clasă şi nu-şi permit să se pregătească individual cu un profesor şi care au nevoie de aceste lecţii gratuite”, a declarat directorul Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân”, prof. Vasile Nicoară. Înscrierile pentru şedinţele de pregătire se fac până pe 15 martie 2013, pe baza formularului tip postat la adresa http://www.univ-ovidius.ro/inscriere-meditatii/formular.html. Orarul cursurilor de pregătire se va afişa pe site-ul universităţii, pe 16 martie 2013.