Bădulescu nu mai recunoaşte „minciuna” despre protestul din 10 august

20:11:06 / 04 Februarie 2019

Verba volant !

Omul-zdreanta de la primarie , este defect in aceeasi masura in care toti latraii de la PSD-ALDE , au in diferite grade , diferite handicapuri mintale , fizice , caracteriale etc ... Cretinul a recunoscut public marturia mincinoasa din dosarul reprimarii violente si ilegale a celor din diaspora , dar probabil , pus in fata unei incriminari iminente , a scaldat-o ca la Ploiesti . Problema lui si a celor care au dispus si condus ostilitatile cu oamenii pasnici , este ca procurorii au destule probe care sa-i trimita la puscarie incepand cu Dragnea - initiatorul represiunii - pe toti din conducerea PSD-ALDE implicati , care sunt stiuti , inregistrati , reclamati . Colaborarea acestora cu jandarmii , cu toantele de la Teleorman , cu unii sefi din politie , este notorie si reiese clar din inregistrari si din documente ... Urmeaza puscaria !