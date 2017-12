Bahmuțeanca îl demonizează pe Prigoană

Încă soţia în acte a lui Silviu Prigoană (51 de ani), Adriana Bahmuţeanu (40 de ani) joacă foarte dur. Vedeta TV a mărturisit că a ajuns la capătul puterilor în războiul pe care l-a pornit împotriva fostului deputat. A strâns probe, înregistrări audio, pe care le-a depus la dosar, pentru a-şi salva copiii de tatăl lor. Aceasta a cedat nervos și s-a dezlănţuit la adresa lui Prigoană. Ea spune că este o mamă disperată, care a încercat de mai multe ori să fugă de acasă, după ce Silviu Prigoană şi-ar fi molestat copiii.

„I-a bătut şi acum, la munte. Am avut nişte Sărbători de coşmar. Am vrut să fug şi am făcut diferite scheme. Eram în stare chiar să ies în stradă şi să plec cu o maşină de ocazie. Ne cunoaşte lumea, ar trebui să sune turiştii care ne-au văzut, când soţul meu le-a dat câteva palme copiilor în holul hotelului. Eu l-am înregistrat de mai multe ori, dar el mi-a spart telefoanele, mi-a violat corespondenţa. Nu mai pot, nu-l mai vreau pe acest om în viaţa mea. Este un monstru. Are nevoie de ajutor de specialitate. Este dezaxat mintal. A intrat peste mine în cameră, în timp ce culcam copiii şi m-a luat la palme. Nu puteam să mă duc la IML să-mi scot certificat pentru câteva palme pe care mi le-a dat în cap, că nu se vedea nicio urmă. Am strâns probe. Pe Maxi l-a bătut la şcoală. A văzut pe camera de luat vederi că băiatul nu era cuminte în bancă. A făcut un gest premeditat. Nu a avut o reacţie spontană. S-a urcat în maşină şi l-a pălmuit până i-a dat sângele pe nas. Aşa a făcut şi cu Honorius, fiul lui cel mare, când era la liceu. S-a dus şi l-a bătut la şcoală. Aşa procedează el. Ce respect de sine mai are acest copil? Cum va fi privit copilul meu, după ce a fost agresat de faţă cu profesorii şi colegii lui?!”, a spus Adriana Bahmuţeanu.