“Băi, caraghiosule!“, marca Băsescu

Preşedintele ţării nu pierde niciun prilej pentru a blama tagma jurnaliştilor. Modul grosolan în care Traian Băsescu li se adresează este deja cunoscut. Apelativele folosite de acesta la adresa slujitorilor penelului sînt dintre cele mai diverse şi arată puţinul respect pe care îl manifestă Băsescu faţă de breasla jurnaliştilor. Poate că şeful statului nu ştie că meseria de jurnalist înseamnă un efort susţinut de dorinţa de a descoperi şi de a spune adevărul, de a demasca nedreptatea. Şeful statului nu a reuşit nici pînă în ziua de azi să se obişnuiască cu rolul presei de a aduce şi critici politicienilor care pretind că administrează corect ţara. Nu este firesc ca un şef de stat să vadă în jurnalişti inamicul public numărul 1 sau doar nişte “găozari” şi “ţigani împuţiţi”. Nu mai departe decît ieri, la sosirea în Palatul Parlamentului, Traian Băsescu a avut un schimb de replici cu jurnalişti aflaţi într-un studio mobil al unei televiziuni, unde erau invitaţi liberalii Călin Popescu Tăriceanu şi Teodor Meleşcanu. Şeful statului i s-a adresat jurnalistului Andrei Bădin cu formula: “Băi, caraghiosule!”. Băsescu, observînd persoanele strînse în studioul de televiziune, le-a spus, rîzînd: “Daţi ceva şi cu Ioana Băsescu!”. Răspunsul unuia dintre cei aflaţi acolo a fost: “Dăm, dăm!”. “Băgaţi, că e NATO!”, a continuat preşedintele, tot rîzînd, în timp ce se deplasa către sala de plen. Răspunsul din studio a venit imediat: “Aşteptăm să ne povestiţi”. După acest răspuns, Băsescu şi-a întors privirea şi a strigat: “Băi, caraghiosule!”. Evenimentul a avut loc în momentul în care şeful statului, însoţit de preşedintele Senatului, Mircea Geoană, şi de cel al Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, mergeau pe holul Parlamentului către plenul reunit, unde erau sărbătoriţi 60 de ani de la înfiinţarea NATO. “Bănuiesc că eu am fost cel căruia şeful statului i s-a adresat”, a declarat jurnalistul Andrei Bădin. El a precizat că el a fost cel care a intrat în dialog cu preşedintele, susţinînd că i-a răspuns acestuia “politicos”, invitîndu-l să ia parte la emisiunea care tocmai urma să înceapă şi să lămurească situaţiile relatate recent de media în legătură cu Ioana Băsescu şi modul în care ea ar fi cumpărat o locuinţă în cartierul din Băneasa, realizat de firma controlată de Puiu Popoviciu. “Cei doi invitaţi, Tăriceanu şi Meleşcanu, nu i-au replicat lui Băsescu. Doar eu şi, imediat după mine, colega mea Paula Rusu. Din moment ce nu a spus “Caraghioaso!”, ci “Caraghiosule!”, înseamnă că eu am fost cel vizat”, a spus Bădin. El s-a declarat dezamăgit de reacţia şefului statului “la o invitaţie politicoasă”, acuzîndu-l pe Băsescu de lipsa bunei creşteri: “Păcat că aşa a înţeles dînsul să răspundă unei invitaţii politicoase! Asta denotă faptul că nu este bine crescut, că nu are cei şapte ani de-acasă”.