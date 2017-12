Iată că faza care părea o „glumiţă”, anume cu Hăhăianu, domnul acela despre care scriam acum câteva zile că are un nume predestinat, fază care i-a permis lui Traian Băsescu să facă un „joc de muşchi”, exact aşa cum îi place, cu ocazia ultimei sale apariţii publice, nu a fost un foc de paie, ci a scos la iveală, pe neaşteptate, faptul că statul român, oricât o fi vrut să se arate de „viteaz” preşedintele, este captivul sistemului mafiot format în ultimele două decenii, pe care PDL-ul nu-l mai poate ţine sub control! Mă scuzaţi pentru fraza asta kilometrică, dar am vrut să spun totul într-o singură răsuflare... Trec peste faptul că Traian Băsescu a minţit încă o dată (a câta oară?) atunci când a dat asigurări că populaţia nu va avea probleme cu energia electrică, dovadă pana de curent ce a paralizat jumătate de Bucureşti câteva ore. Ştia el ce ştia Hăhăianu ăla dacă l-a luat „hăhăitul” pe dinainte, fiind dat afară imediat!...

În ce situaţie ne aflăm acum? Ei bine, într-o situaţie paradoxală, deşi toată presa este de acord că nu vedem decât vârful icebergului! Se pare că problemele energetice legate de iarna asta l-au determinat pe noul premier, care se dovedeşte încă o dată un naiv heirupist, să ia „la răsfoit” contractele de furnizare a energiei electrice ale faimoşilor „băieţi deştepţi”. Când a descoperit că aceste documente sunt secrete, printr-o clauză foarte abilă, nu pot fi reziliate fără daune uriaşe şi mai sunt, pe deasupra, şi catastrofal de dezavantajoase pentru statul român, primul ministru s-o fi apucat cu mâinile de cap. Dar Mihai Răzvan Ungureanu a mai „descoperit” ceva (deşi ca fost şef al SIE era obligatoriu să o ştie...), anume că „băieţii deştepţi” din energie sunt unii şi aceeaşi cu „regii asfaltului”, că absolut toţi au culoare politică portocalie şi că au sponsorizat din greu cele două campanii prezidenţiale ale lui Traian Băsescu!

Abia de aici încolo s-a întâmplat ceva ce presa încă nu a aflat. Cert este că „deranjul” provocat de luarea la puricat a contractelor a fost atât de mare, încât băieţii s-au enervat rău şi i-au administrat un bobârnac preşedintelui, prin pana demonstrativă de curent, bobârnac suportat pe spinarea populaţiei, fiindcă la acest nivel se lucrează cu „materialul clientului”... Dar asta a fost şi replica, în egală măsură, la destituirea acelui domn cu nume legendar, care făcea parte din gaşcă, în mod sigur!

Cu alte cuvinte, Traian Băsescu şi PDL-ul nu-i mai pot struni pe „băieţii deştepţI”. Adică sistemul mafiot are România „la degetul mic”, iar noi putem să ne ducem la culcare...