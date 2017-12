„Băieţii deştepţi” din energie

Noua conducere a Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia (SNLO), numită la începutul lunii ianuarie 2009, s-a trezit că zecile de milioane de lei pe care le avea de recuperat de la alte societăţi ale statului sunt de fapt proprietatea unui SRL de apartament. Contractul s-a dovedit a nu fi favorabil societăţii, întrucât nu are nişte termene limită în care se pot recupera creanţele, iar în contract există articole prin care Best nu îşi ia niciun angajament de recuperare a creanţelor în totalitate. Pentru că nu era prevăzută o reziliere unilaterală, SNLO s-a văzut nevoită să aştepte ca Best să recupereze datoriile şi apoi să le vireze către societate. Acest lucru nu s-a întâmplat pentru că Best Recuperare a ales să îşi ia mai întâi comisioanele pe care şi le-a fixat aleatoriu, ele nefiind specificate în contract. Cei de la Best îi notificau pe cei care aveau datorii cu o valoare suplimentară de 50% sau chiar mai mult faţă de datoria existentă. Acest lucru a făcut şi mai grea recuperarea creanţelor, dacă nu chiar imposibilă”, a declarat actualul director al SNLO, Daniel Burlan. El a precizat că, la sfârşitul anului 2008, SC Best Recuperare Creanţe SRL a recuperat de la CET Arad 1,36 milioane lei şi de la CET Braşov 300.000 de lei, care nu au fost virate în conturile SNLO. „La începutul anului 2009, aceeaşi societate a recuperat de la RAAN Drobeta Turnu Severin 15 milioane de lei în contul datoriei către SNLO. Nici aceşti bani nu au ajuns la SNLO. Pentru fiecare din cele trei contracte de recuperare a datoriilor am făcut câte o acţiune în instanţă. Pentru că nu am găsit o soluţie de reziliere a contractului cu cei de la Best, am făcut o plângere penală la DNA împotriva fostei conduceri şi a directorului Eugen Davidoiu, încercând astfel să obţinem mai repede rezilierea contractului cu Best Recuperare. Din informaţiile pe care le avem, SC Best Recuperare Creanţe SRL a continuat să recupereze datorii în numele SNLO până de curând, ultima astfel de acţiune fiind la CET Braşov. În urma demersurilor făcute de SNLO pentru a-şi recupera datoriile, SC Best Recuperare a încercat să transfere sumele recuperate în 2008 şi 2009 firmei Recovery Best Solution SRL, pentru a se pierde urma banilor. Noi am luat legătura cu toate CET-urile care au să ne achite datorii şi am reuşit să luăm noi banii”, a spus Daniel Burlan. Interesant este faptul că deşi plângerea penală există la DNA de aproximativ un an şi jumătate, cei de la Best Recuperare Creanţe nu au fost în niciun fel deranjaţi de DNA, care şi-a făcut ancheta (oare?) în cea mai mare linişte. Prejudiciul creat statului de acest contract fabulos a fost recunoscut ieri la un post naţional de televiziune chiar de subsecretarul de stat din Ministerul Economiei, Mircea Hoară, care a confirmat că procurorii DNA se ocupă de acest caz şi că Dragoş Alexandru Ursulescu (fiul judecătoarei care anchetează dosarul primarului Mazăre cu DNA, Elena Ursulescu) este cercetat în dosar.