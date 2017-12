“Băieţii deştepţi” vor rămâne fraieri

USL NU MAI VREA PRIVATIZĂRI Preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat vineri, la lansarea Strategiei pe Energie a României a USL, că Uniunea nu este de acord cu privatizarea, în acest moment, a societăţilor de producţie energetică din ţară. Victor Ponta s-a arătat deranjat de declaraţiile făcute joi, la Berlin, de către preşedintele Traian Băsescu, care a anunţat că intenţionează să privatizeze Complexurile Energetice Turceni, Rovinari şi Craiova şi CFR Marfă. Liderul PSD Victor Ponta a atras atenţia că este posibil ca, înainte de finalizarea mandatului de preşedinte, Traian Băsescu să nu se lase până nu va vinde toate societăţile de stat. Ponta a mai spus că, sub conducerea USL, statul îşi va folosi întreg potenţialul energetic, accentul punându-se pe energia produsă pe cărbune, care este de viitor, în opinia celor din uniune. „S-a dovedit şi se dovedeşte că un stat responsabil, nu un stat condus de un guvern mafiot, ci unul condus de un guvern cinstit în Europa, îşi menţine controlul asupra producătorilor de energie. Nu vreau ca România să devină o colonie în 2012, în care nimic nu mai este al nostru, în care trebuie să plătim taxe şi pentru aerul sau pentru străzile pe care mergem, vândute de Guvernul actual”, a declarat Victor Ponta. De asemenea, liderul PSD a mai afirmat că USL nu va schimba managementul privat de la companiile energetice de stat, promovat pe criterii politice, cu alţi reprezentanţi ai partidelor din USL, ci cu profesionişti în aceste domenii de activitate.

AVERTISMENT Liderul PSD consideră că locurile de muncă sunt principalul obiectiv pe care îl are în vedere USL. “Băieţii deştepţi sunt ai tuturor guvernărilor, au fost în toate guvernările, s-au decurcat în toate, dar în nicio guvernare nu au dus-o mai bine decât în guvernarea lui Băsescu. Cred că dacă am reuşit timp de opt ani, deputat de Gorj, să mă ţin deoparte de băieţii deştepţi, este garanţia pentru dumneavoastră că guvernul USL, după 2012, în sfârşit, după foarte mulţi ani, îi va lăsa pe băieţii deştepţi să rămână fraieri. Este o decizie pe care sunt capabil să o pun în practică. Nici eu nici Crin Antonescu şi nici Daniel Constantin, nu avem datorii la aceşti oameni şi putem să folosim beneficiile care vin din exploatarea energetică”, a spus Ponta. Potrivit viziunii USL, lansată vineri Târgu Jiu sub sloganul “Energia, motor al creşterii economice - România, pol energetic regional”, priorităţile USL în domeniul energetic sunt atragerea de investiţii, crearea de locuri de muncă prin încurajarea mineritului şi a proiectelor de dezvoltare pentru comunităţile care depind de sectorul energetic şi protejarea consumatorilor, prin acces egal şi sigur la produsele energetice şi prin respectarea principiului transparenţei. Programul energetic al USL îşi asumă rezolvarea vechilor şi gravelor probleme ale sectorului energetic românesc.