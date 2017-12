Bălcescu, umilită la Săcele

Rezultatele meciurilor jucate duminică, în etapa a 23-a a Campionatului Judeţean de fotbal: SERIA NORD: Steaua RTS Cogealac - Dunărea Ciobanu 2-6 (St. Butcaru 43, 56 - R. Acreală 11, 30, 90, G. Boghian 29, Cr. Belcea 62-autogol, R. Tudor 64); Voinţa Săcele - Recolta Nicolae Bălcescu 7-2 (V. Ţăranu 4, 49, 73, 90, T. Abdulhai 54, Cr. Turtoi 77, M. Boşcă 88 - Fl. Ştefan 5, C. Purcea 33); Speranţa Nisipari - AS Grădina 3-0 (neprezentare); Gloria Seimeni - Pescăruşul Gîrliciu 4-3 (M. Tudor 10, 66, Fl. Dobre 39, Cl. Anton 44 - M. Drăghici 16, D. Răducan 60, M. Furnică 83); Pescarul Ghindăreşti - Dunaris Topalu 4-2 (R. Nicolai 49, Fl. Iacob 65, I. Chirilă 70, Cr. Damian 87 - P. Popa 67, Fl. Poltz 73). Sportul Tortoman a stat. Meciul Ulmetum Pantelimon - Viitorul Fîntînele a fost amânat. Clasament: 1. Nisipari 45p (golaveraj 81-38); 2. Bălcescu 45p/20j (golaveraj 72-31); 3. Săcele 45p/21j (golaveraj 66-39).

SERIA SUD: Danubius Rasova - Dunărea Ostrov 1-0 (I. Caradima 14); CS II Peştera - CSM II Medgidia Valea Dacilor 1-1 (P. Ripert 78 - M. Cartoafă 11); Tineretul Valea Dacilor - Sacidava Aliman 4-2 (V. Badea 6, Cr. Scoverdea 23, 29, A. Tudose 88 - N. Topalu 59, C. Coman 82); Voinţa Cochirleni - Marmura Deleni 3-0 (neprezentare); Voinţa Siminoc - CSSM Medgidia 2-4 (D. Neagoe 10, I. Astanie 90 - A. Cozma 20, 48, I. Funda 22, 24); AS Ciocîrlia - Inter Ion Corvin 1-3 (P. Enică 21 - G. Sandu 2, M. Covaciu 78, 90+1). Trophaeum Adamclisi a stat. Clasament: 1. CSM II Valea Dacilor 49p; 2. Ostrov 47p/21j (golaveraj 97-22); 3. Peştera II 47p/20j (golaveraj 64-19).

SERIA EST: Farul Tuzla - Recolta Negru Vodă 4-2 (Cr. Florea 12, L. Caragicu 20, C. Valeanovici 35, 43 - I. Şchiopu 32, 65); Fulgerul Chirnogeni - Luceafărul Amzacea 4-4 (Cr. Dragomir 12, C. Spoială 37, 83, 89 - D. Cristea 20, G. Sandu 47, E. Saban 67, Al. Csucsak 83); Avîntul Comana - Gloria II Albeşti Cotu Văii 8-1 (A. Vamă 34, I. Dejică 38, D. Sali 62, 71, Cr. Ursu 63, 74, 83, S. Culea 68 - M. Paveliuc 56); CS II Agigea - AS Bărăganu 8-2 (D. Cioponea 9-autogol, D. Baraghin 17, I. Manea 39, B. Manolache 44, D. Niţă 64, 79, 82, Ov. Popescu 71 - V. Neacşu 42, M. Roşu 58); Viitorul Cerchezu - Sparta II Techirghiol 1-11 (M. Albu 60 - I. Stan 2, 31, Cr. Mitran 9, 15, 42, 54, 66, I. Coşug 21, M. Bălău 72, E. Curtmemet 74, S. Gheţău 87); CFR Constanţa - Viitorul Mereni 4-2 (I. Ştefan 14, M. Mocanu 18, 30, A. Avram 77 - C. Tătaru 54, 84). Clasament: 1. Tuzla 58p; 2. CFR 52p; 3. Amzacea 51p/22j.

Clasamentele seriilor din Campionatul Judeţean le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.