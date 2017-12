Balcicul în viziunea plasticienilor contemporani, la Muzeul de Artă

Mica localitate de pe ţărmul bulgăresc al Mării Negre sau Coasta de Argint, cum mai este numit Balcicul, cu lumina sa specială şi falezele ieşite, parcă, dintr-o erupţie vulcanică, stîncile care lucesc în soare, culoarea intensă a mării, casele cu olane roşii, toate într-o combinaţie unică de nuanţe şi tonuri, a reprezentat tematica unei expoziţii de pictură vernisată, ieri, la Muzeul de Artă. Pe urmele marilor pictori interbelici, precum Tonitza, Ghiaţă, Steriadi, Pallady, Ressu şi Muntzer, 15 artişti contemporani au încercat să redescopere Balcicul, locul de care se leagă una dintre cele mai faste etape ale şcolii naţionale de arte. Expoziţia se intitulează “Pictori de azi la Balcic“ şi cuprinde peste 80 de tablouri reprezentînd o selecţie a creaţiilor realizate de artiştii plastici care au participat la primele două ediţii ale Taberei de creaţie de la Balcic. Este vorba de un proiect cultural care îşi propune să readucă spiritul Balcicului în arta românească, proiect iniţiat încă din anul 2004, de pictoriţa Marilena Murariu, împreună cu asociaţia Elite Art Club UNESCO. Evenimentul expoziţional se desfăşoară în perioada 26 mai - 11 iunie, sub deviza “viitorul înseamnă cultură, fiind organizat de Elite Art Club UNESCO, în colaborare cu Muzeul de Artă din Constanţa.

Sute de vizitatori - liceeni, studenţi şi turişti străini au luat cu asalt sălile de expoziţie ale muzeului constănţean

Reuniţi în cadrul unei expoziţii colective cu o tematică de excepţie, artiştii expozanţi - Ilie Boca, Ilie Bostan, Silvia Cambir, Marcel Chiţac, Ion Drăghici, Gabriela Drăghici, Şerbana Drăgoescu, Cristina Iliaş, Emanoil Mazilu, Minu Movilă, Marilena Murariu, Dan Palade, Virgiliu Parghel, Lucia Puşcaşu şi Mihai Sîrbulescu au abordat Balcicul într-o manieră absolut personală. Viziunea contemporană a plasticienilor, din care răzbate nostalgia Balcicului interbelic, concretizată în lucrări de o rară sensibilitate, s-a bucurat de un succes deosebit în rîndul vizitatorilor care au participat la vernisaj. Sute de liceeni, studenţi, dar şi de turişti străini abia sosiţi la Constanţa şi aflaţi în drum chiar către Balcic, au luat cu asalt sălile de expoziţie ale muzeului constănţean. “Este o expoziţie care vrea să demonstreze că Balcicul şi, în general, pictura inspirată de Balcic, nu a fost un fenomen izolat în arta românească. Sigur că avem un hiatus de mai mult de jumătate de secol, dar Balcicul începe să fie redescoperit în contemporaneitate. La această redescoperire cred că am participat şi noi cu marea expoziţie retrospectivă pe care am făcut-o în urmă cu cîţiva ani şi cu albumul pe care l-am editat şi care a fost efectiv un succes(...). Iată maniere diverse de abordare, dar peste tot dominînd acest vast panoramic al localităţii care a generat o adevărată şcoală de pictură în perioada interbelică, lumina cu totul specială, culorile, unele incandescente, altele mai topite în această nostalgie pe care o inspiră Balcicul. În fond, ca şi în perioada interbelică, nu există în cod de lectură al Balcicului, fiecare artist se manifestă în acord cu ceea ce vede, cu ceea ce simte şi cu propriile sale date stilistice, de aşa manieră încît avem o expoziţie foarte diversă, dar foarte frumoasă“, a precizat directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu. “Deşi eu nu sînt pictoriţă, ci artist decorator, Balcicul acela m-a inspirat şi am făcut şi eu pictură în ulei şi grafică. Tematica a fost foarte grea pentru noi, este o încercare temerară, dar am avut succes, lucrările noastre au plăcut. S-a dovedit că tot Balcicul acesta este inepuizabil, este magic, aşa că de ce să nu ne spunem şi noi cuvîntul nostru?“, a explicat Şerbana Drăgoescu, unul dintre artiştii expozanţi. Cea de a III-ea ediţie a Taberei de creaţie de la Balcic va avea loc în curînd, de data aceasta urmînd să fie cooptaţi şi artişti constănţeni.