Balerina căzută de la etaj, transportată la Cluj cu un elicopter

Tînăra din Cluj care a căzut în urmă cu două săptămîni de la etajul trei al unui bloc din staţiunea Costineşti a fost transferată, ieri, la o unitate sanitară din Cluj-Napoca, la cererea tatălui ei. „Am vrut ca Andreea să fie adusă la Cluj pentru că acolo se află toate rudele ei, toţi prietenii şi vom putea fi cu toţii alături de ea. Am discutat cu medicii despre problemele pe care un astfel de drum i le-ar putea provoca şi aceştia mi-au zis că, în starea în care se află, Andreea poate fi transferată”, a declarat Victor Drăgoi, tatăl tinerei. Andreea Drăgoi a fost adusă cu o ambulanţă la sediul Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră, unde a fost urcată într-un elicopter care a decolat, în jurul orelor 14.30, spre Cluj. „Starea ei de sănătate este mai bună acum. A început să respire singură, nu a ieşit total din comă, dar reacţionează la stimuli. Momentan se află într-o comă superficială“, a declarat dr. Liliana Tuţă, directorul medical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. “Sînt convins că fiica mea are puterea necesară pentru a supravieţui. Medicii mi-au zis că mai are cheaguri de sînge pe creier, dar eu sper că nu va fi nevoie de o intervenţie chirurgicală”, a mai spus Victor Drăgoi. Tudor Terebesy, prietenul Andreei Drăgoi, a declarat: „Se simte mai bine, aşa că sînt optimist. Se joacă la telefonul mobil, se uită la noi, este conştientă de ceea ce se întîmplă în jurul ei. Nu poate, încă, să articuleze cuvinte”.

Tatăl balerinei este convins că fiica lui nu a băut în noaptea în care a avut loc incidentul. „Fata mea nu punea băutură în gură. Medicii mi-au confirmat că nu consumase alcool, după ce au efectuat mai multe teste. Eu cred că ea a încercat să fugă din apartamentul acela în care se afla, pentru că cineva o încuiase înăuntru. A vrut să fugă prin balcon şi a căzut. Am stat de vorbă cu poliţiştii care se ocupă de acest caz şi care mi-au spus că pînă acum nu s-a găsit cheia apartamentului în care se afla Andreea”. „Sînt sigur că cineva a încuiat-o acolo. Nu ştiu de ce, dar aşa cred eu că s-a întîmplat. Probabil că Andreea s-a speriat, nu a mai gîndit limpede şi a încercat să coboare pe balcon”, a declarat prietenul tinerei.

Amintim că, în noaptea de 11 spre 12 august, Andreea a ajuns în stare gravă în urgenţa Spitalului Judeţean Constanţa după ce a căzut de la etajul trei al unui bloc din staţiunea Costineşti. Martorii au sunat la 112 şi au cerut ajutor. Victima a fost transportată cu o ambulanţă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a rămas internată, în stare gravă, în Secţia de Terapie Intensivă. Pînă la ora actuală, poliţiştii din Costineşti nu au reuşit să stabilească împrejurările exacte în care a avut loc incidentul.