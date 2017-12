Balet și rock... simfonic, la festival

E sărbătoare, în acest weekend, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”: Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului, ajuns la ediția a 41-a, este în toi, iar serile prind magie. Organizatorii au pregătit publicului un spectacol de balet clasic emoționant și un concert de zile mari, pop-rock simfonic.

„GISELLE” REVINE PE SCENA TOMITANĂ După mulți ani de absență de pe scena tomitană, frumoasa și delicata Giselle revine în fața iubitorilor baletului, sâmbătă, de la ora 18.30, în interpretarea prim-solistei Irina Ganea-Mihaiu. I se vor alătura în pași de dans, pe muzica lui Adolphe Adam: Adrian Mihaiu, Eliza Maxim, Amalia Mîndruțiu, Bogdan Bîrsănescu, Mazu Takahashi și Jin Mizutani din Japonia.

Spectacolul are la bază coregrafia clasică semnată de Marius Petipa, Jules Perrot și Jean Coralli, scenografia fiind realizată de constănțeanca Eugenia Tărășescu-Jianu.

DUMINICĂ, POP-ROCK SIMFONIC Duminică, tot de la ora 18.30, dirijorul Ionuț Pascu, soliştii Daniela Vlădescu şi Madeleine Pascu din Bucureşti, Smaranda Drăghici, Răzvan Săraru şi Doru Iftene alături de corul și orchestra TNOB invită publicul să urmărească concertul „A Whole New World”. În programul evenimentului pop-rock simfonic se regăsesc şlagăre din repertoriul lui Michael Jackson, The Beatles, Queen, Donna Summer, Abba, George Gershwin și nu numai. La începutul anului, „A Whole New World” a mai fost prezentat, de două ori, pe scena TNOB, iar vara aceasta a fost reluat pe plaja Liberty Parade, bucurându-se, de fiecare dată, de un succes răsunător.

Mulți constănțeni și-au cumpărat bilete pentru aceste două evenimente, iar alții au rezervat deja locuri. Din acest motiv, cei care doresc să fie martori, în aceste zile, la magia de pe scenă pot veni la casa de bilete din incinta Teatrului „Oleg Danovski”, de la ora 17.30, pentru a vedea dacă mai găsesc locuri libere. Biletele au prețuri de 30, 40 și 50 de lei. Elevii și studenții, în grup organizat, dar și pensionarii vor plăti pe un tichet 20 de lei.

