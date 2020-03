Bălgrădean, de la FCSB la CFR

Lovitură sub centură pentru finanţatorul FCSB, Gigi Becali, după ce portarul Cristian Bălgrădean l-a anunţat că va pleca la CFR Cluj. Bălgrădean evolua la FCSB din luna februarie a anului 2018, iar contractul său expiră la sfârşitul actualului sezon.

Gigi Becali a declarat, miercuri, la Pro X, că a crezut că este o glumă plecarea lui Bălgrădean la o contracandidată la titlu: „Nu e chiar atât de simplu, nu e ştire bombă, e bombă atomică. El a semnat deja acum zece zile. Eu am aflat de la o persoană care nu mă cunoaşte şi mi-a dat mesaj. Am crezut că e glumă şi l-am sunat pe el. Da, nea Gigi, am semnat! I-am zis: Bă, băiatule, eşti nebun? Trebuia să anunţi. Tu ai semnat cu o contracandidată. Mi-a zis că i-a fost ruşine. Cum să îţi fie ruşine, mă, să îmi spui? E foarte grav, nu îmi vine să cred. Dacă voiam să prelungim contractul, îi spuneam, nu am avut intenţia asta. Aici vorbim de un portar care a apărat cu Botoşani când a semnat cu CFR şi care a luat un gol pe care i l-a pus pe tavă. Aici vorbim de viciere de rezultat. Sută la sută nu va fi în play-off. I-am zis să îşi ia catrafusele şi să se ducă la el acasă. Să ţin spionul în casă?”

În cariera sa, Cristian Bălgrădean a mai evoluat la formaţiile Minerul Lupeni, FC Braşov, Liberty Salonta, UTA Arad, Dinamo Bucureşti, Unirea Urziceni, Universitatea Craiova şi Concordia Chiajna.