Ballack se teme de “mentalitatea germană” a turcilor!

Căpitanul naţionalei Germaniei, Michael Ballack, a recunoscut că echipa sa este favorită la calificarea în finala Campionatului European, dar că adversarul din semifinala de miercuri, Turcia, are o “mentalitate germană”. “Ora adevărului se apropie, sîntem în semifinale la EURO 2008 şi avem o şansă enormă să ajungem în finală”, a spus mijlocaşul lui Chelsea pentru cotidianul “Die Welt”. Internaţionalul german ştie însă că Turcia, în ciuda accidentărilor şi suspendărilor care i-au înjumătăţit lotul, rămîne un adversar redutabil. “Această echipă are o mentalitate germană şi va fi un adversar foarte, foarte dificil, mai ales că nu are nimic de pierdut. Prezenţa în semifinale este deja un succes enorm pentru turci, restul e un bonus. Ce au reuşit să facă pînă acum, să creadă întotdeauna în ei şi să marcheze goluri decisive în finalul partidelor, sînt lucruri pe care numai Germania le face de obicei”, a adăugat Ballack. Căpitanul Germaniei nu uită că Turcia, semifinalistă şi la Campionatul Mondial din 2002, s-a calificat în penultimul act al turneului final din Elveţia şi Austria după ce a fost condusă în meciurile din Grupa A, 2-1 cu Elveţia şi 3-2 cu Cehia, iar în sferturi a egalat Croaţia în ultimele secunde şi s-a impus după executarea loviturilor de departajare.