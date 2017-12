“Balul de Caritate Vega” - un succes!

Vega Hotel şi Power Marine au organizat, pe 5 decembrie 2008, „Balul de Caritate Vega”, un eveniment care şi-a propus să susţină, în fiecare an, cazuri sociale deosebite şi să aducă o contribuţie semnificativă în viaţa comunităţii. Potrivit reprezentantului Power Marine, Alin Vintilă, acţiunea caritabilă din acest an a avut ca scop strîngerea de fonduri pentru reabilitarea, amenajarea şi dotarea grădiniţei din satul Viişoara, judeţul Constanţa. Sumele donate la balul de caritate vor ajunge, prin intermediul Fundaţiei World Vision, la familiile care au nevoie de sprijin. “Printre cazurile selectate se numără familii avînd o situaţie materială precară şi elevi cu performanţe deosebite la activităţile şcolare, care au nevoie de sprijin pentru a-şi putea continua studiile”, au spus organizatorii. Locul ales pentru desfăşurarea balului de caritate a fost Restaurantul Akolade din incinta hotelului Vega. Organizatorii, au pregătit momente artistice inedite, cadouri surpriză, specialităţi culinare rafinate, băuturi fine şi o adevărată atmosferă de sărbătoare, în compania unor invitaţi de excepţie: Analia Selis şi Cătălin Josan, cvartetul de muzică clasică Allegro şi ansamblul de dans şi colinde din Corbu. Seara a fost completată de momente de iluzionism, dansuri de societate şi multe alte surprize. Organizatorii doresc ca acţiunea caritabilă să devină o tradiţie, astfel încît, de la an la an, să fie ajutate cît mai multe familii care au nevoie de sprijin.