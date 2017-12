„Balul Liceenilor”, anulat cu… proces

22:28:08 / 08 Februarie 2014

Iordache acuzat de inselaciune

INSELACIUNE!!! COMUNICAT IMPORTANT – BAL EGO 22 NOIEMBRIE X-Alter Event, prin reprezentantul sau legal, respectiv Isabela Teodoroiu, in calitate de co-organizator al Balului din data de 22 noiembrie, din club Ego, se dezice de la orice responsabilitate privitoare la desfasurarea acestui Bal si va aduce la cunostinta urmatoarele: 1. Iordache Andrei Catalin, patronul Mopht Events a decis, FARA sa ne consulte in prealabil, ANULAREA evenimentului; 2. X-Alter Event NU ISI ASUMA raspunderea cu privire la comercializarea biletelor de intrare; 3. Biletele au fost tiparite si distribuite, IN EXCLUSIVITATE, de catre Mopht Events, respectiv de catre Catalin Iordache si apropiatii acestuia; 4. Firma noastra a fost contactata in urma cu o luna de zile de catre Catalin Iordache, ocazie cu care ni s-a propus colaborarea in vederea organizarii unui bal pentru liceeni; 5. Ulterior [astazi, 20 noiembrie, dupa multe insistente prin care i-am solicitat lui Catalin Iordache dovada bancara a platii artistilor si multe alte documente justificative privitoare la acest eveniment] am aflat ca patronul Mopht Events, Catalin Iordache, NU A ACHITAT avansul artistilor promovati, in scopul inselarii publicului si al firmei noastre, care a fost si ramane de buna credinta; 6. Catalin Iordache a falsificat documente importante ale Asociatiei “Parinti pentru copiii nostri”, inclusiv semnaturile a patru persoane, in tentativa sa de a ne convinge ca aceasta Asociatie este partener al evenimentului in cauza; 7. Catalin Iordache NU a respectat nici una din clauzele contractuale si indatoririle pe care si le-a asumat; 8. In ultimele 3 saptamani Catalin Iordache a incercat sa obtina foloase materiale injuste si a pagubit firma X-Alter Event cat si pe reprezentantii acesteia; 9. In disperarea lui, Catalin Iordache si-a pus propria mama sa ne contacteze telefonic, aceasta anuntandu-ne ca anuleaza NEJUSTIFICAT evenimentul si ca fiul ei a mai procedat astfel si in trecut. Catalin Iordache nu a avut nici macar curajul de a discuta cu noi telefonic; 10. X-Alter Event a atras un numar considerabil de sponsori pentru acest Bal si a invitat personalitati marcante ale orasului nostru la acest eveniment! Prin actiunile sale, Catalin Iordache a adus prejudiciu material sponsorilor si a compromis imaginea firmei noastre, care a garantat desfasurarea Balului pe data de 22 noiembrie; 11. X-Alter Event, prin contractul de parteneriat incheiat cu Mopht Events, avea urmatoarele atributii, pe care si le-a indeplinit in TOTALITATE: sa promoveze evenimentul sa asigure buna desfasurare a campaniei de promovare a evenimentului. sa asigure prezenta in seara evenimentului a reprezentantilor Asociatiei Tomis Antidrog Constanta sa promoveze si sustina Legea nr. 61/1991, art. 3, al. 23 (republicata 2011) sa puna la dispozitia Prestatorului locatia “Club Ego” din Mamaia pt seara de 22 noiembrie sa asigure paza locatiei cu un numar de 4 (patru) agenti de paza sa desfasoare activitatea de scouting in seara evenimentului, in vederea promovarii turismului pe litoralul romanesc sa obtina avizele necesare activitatii de scouting de la Inspectoratul Scolar Judetean Constanta sa se implice activ in organizarea si coordonarea concursului de Miss si Mister sa asigure prezenta membrilor juriului, respectiv Corina Martin (vicepresedinte ANAT, Presedinte Asociatia Litoral – Delta Dunarii, presedinte Federatia Asociaţiilor de Promovare Turistica din România si Razvan Florea (singurul roman medaliat olimpic la inot) sa promoveze Cocktail-ul non-alcoolic ATAC (Asociatia Tomis Antidrog Constanta) sa distribuie pliante informative cu privire la influenta negativa a drogurilor Va indemn sa cititi si codul penal, respectiv art. 215: “Inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos material injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 12 ani. Înşelăciunea săvârşită prin folosire de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni. Inducerea sau menţinerea în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau executării unui contract, săvârşită în aşa fel încât, fără această eroare, cel înşelat nu ar fi încheiat sau executat contractul în condiţiile stipulate, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în alineatele precedente, după distincţiile acolo arătate.” *** VA RUGAM SA LUATI ATITUDINE, sa distribuiti acest mesaj pe wall-ul dvs, sa-i solicitati lui Catalin Iordache sa va inapoieze banii pe bilete, cat si daune materiale pentru faptul ca, timp de o luna de zile, v-a indus in eroare atat pe dvs, cat si pe noi! Ne dorim ca astfel de incidente sa nu mai aiba loc, iar persoane de acest gen, precum Catalin Iordache, sa nu mai poata manipula si insela alti cetateni sau firme de buna credinta! *** Mentionam ca vom inainta o plangere penala catre Inspectoratul Judetean de Politie Constanta si vom intenta proces civil atat firmei Mopht Events, cat si lui Catalin Iordache.