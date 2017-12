Balul nominalizaţilor la Oscar

Gala premiilor Oscar de anul acesta a intrat pe ultima sută de metri, cu o masă festivă oferită celor peste 160 de nominalizaţi la premii, ocazie cu care organizatorii premiilor au anunţat că ceremonia va avea câte ceva de oferit pentru toate gusturile. Jennifer Lawrence, Steven Spielberg, Jessica Chastain, Naomi Watts, Joaquin Phoenix, Kathryn Bigleow, Anne Hathaway şi Denzel Washington s-au numărat printre actorii, regizorii şi producătorii nominalizaţi la Oscar care s-au întreţinut la masa festivă oferită la Beverly Hills Hotel, după care s-au adunat pentru obişnuita poză de grup pentru gala pe anul 2013. Premiile Oscar vor fi acordate pe 24 februarie, la Hollywood.

Actriţa Quvenzhane Wallis, în vârstă de doar 9 ani, protagonistă a filmului ”Beasts of the Southern Wild”, cea mai tânără actriţă nominalizată vreodată la categoria rezervată rolurilor principale, a bătut palma cu Hawk Koch, preşedintele Academiei americane de Film şi i s-a alăturat pentru fotografia de grup. Producătorul şi regizorul filmului ”Argo”, Ben Affleck, considerat printre favoriţii la Oscar după ce producţia sa a obţinut un al treilea premiu de prestigiu la sfârşitul săptămânii trecute, din partea Sindicatului Regizorilor, nu a lăsat să se vadă că ar fi deranjat de faptul că nu a fost nominalizat la categoria Cea mai bună regie. ”Mă simt onorat să mă aflu aici. Este o petrecere extraordinară”, a declarat Ben Affleck. ”Mi-am petrecut multe, multe nopţi doar ca telespectator al premiilor Oscar”, a mai adăugat acesta.

Craig Zadan şi Neil Meron, producătorii galei Oscar, au precizat că momentele muzicale ce vor fi oferite în cadrul galei de Barbra Streisand, Adele şi Norah Jones, alături de tributul special adus musical-urilor realizate la Hollywood, dar şi seriei ”James Bond”, care a împlinit 50 de ani de existenţă, vor conferi ceremoniei o aură aparte, ce se adresează unui public larg. Craig Zadan şi Neil Meron, veterani ai filmului muzical, au fost producătorii filmelor ”Chicago” din 2002, ”Hairspray” din 2007 şi ai celor două ”Footloose” din 1984 şi 2011. Conform producătorilor, popularitatea majorităţii celor nouă producţii nominalizate la categoria cel mai bun film, va asigura o largă audienţă galei. ”A fost un an bun pentru film. Producţiile sunt foarte competitive şi au reuşit deja încasări mari de box-office. Aşa că avem sentimentul că anul acesta va fi mai interesant decât au fost ultimii ani”, a declarat Craig Zadan. Filmele ”Life of Pi / Viaţa lui Pi”, ”Lincoln”, ”Argo” sau ”Django Unchained / Django dezlănţuit” au obţinut, fiecare, încasări de peste 150 de milioane de dolari în box office-ul nord-american, în timp ce producţiile ”Silver Linings Playbook / Scenariu pentru final fericit” şi ”Zero Dark Thirty” au obţinut fiecare peste 70 de milioane de dolari. În comparaţie, câştigătorul de anul trecut a cinci premii Oscar, filmul mut ”L’Artiste / The Artist”, a obţinut doar 44,7 milioane de dolari în box office-ul nord-american.

Producătorii apropiatei ceremonii a premiilor Oscar au spus că nu se tem de glumele prezentatorului Seth MacFarlane, recunoscut pentru umorul său muşcător. Au ţinut să precizeze că nu există ”un buton roşu de ajutor” pentru întreruperea emisiunii în direct a ceremoniei, în cazul unor glume deplasate. Seth MacFarlane, care s-a bucurat de un succes enorm în 2012, cu comedia pentru adulţi ”Ted”, este o alegere îndrăzneaţă pentru gala Oscar. Acesta a dat tonul când au fost anunţaţi nominalizaţii, pe 10 ianuarie. Referindu-se la marele număr de nominalizări al filmului ”Amour / Iubire”, co-producţie Franţa - Austria - Germania, MacFarlane a spus: ”Ultima oară când Austria şi Germania s-au unit ca să co-producă ceva a fost cu Hitler, însă ”Amour”este mult mai bun”.