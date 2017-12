Balul Vieţii, la Viena

O explozie de aripi, de îngeri albi şi negri şi păsări multicolore, a putut fi admirată la cea de-a 19-a ediţie a Balului Vieţii, cel mai mare eveniment european dedicat luptei contra SIDA, ce a avut loc sâmbătă seară, la Viena, fiind marcat de împlinirea a 30 de ani de la descoperirea HIV. Printre vedetele serii s-au numărat cântăreaţa Janet Jackson, fostul preşedinte american Bill Clinton, care are propria fundaţie de luptă contra SIDA, creatorea de modă britanică Vivienne Westwood şi actriţa Brooke Shields. Ediţia de anul acesta a Life Ball s-a desfăşurat sub sloganul „Spread the Wings of Tolerance / Desfaceţi aripile toleranţei”, iar aripile au fost un accesoriu indispensabil pe parcursul serii. Nu au lipsit din spectacol o mulţime de îngeri, departe de a fi asexuaţi, păsări, pegaşi, câţiva fluturi şi o albină.

Venită pentru prima dată la acestă gală, Janet Jackson a declarat că ţine mult la cauza luptei anti-SIDA şi că a pierdut mulţi prieteni din cauza acestei maladii. Jackson a reprezentat fundaţia americană de luptă contra SIDA amfAR, creată de actriţa Elisabeth Taylor, decedată în luna martie. De altfel, gala amfAR, desfăşurată joi, la Cannes, în timpul Festivalului de Film, a avut anul acesta donaţii-record, de peste şapte milioane de euro, bucurându-se de prezenţa a numeroase celebrităţi.

Balul Vieţii, un alter ego al celebrului Bal al Operei din Viena, a devenit de-a lungul anilor unul dintre cele mai mari evenimente mondene din acest oraş. În fiecare an, circa 40.000 de persoane, printre care foarte mulţi anonimi deghizaţi în costume extravagante sau pur şi simplu cu un machiaj spectaculos, asistă la spectacolul de deschidere, transmis în direct de televiziunea publică austriacă. Repectând tradiţia balurilor vieneze, Balul Vieţii s-a deschis cu dansul a 100 de debutanţi pe un covor roşu. Totodată, o retrospectivă a ultimilor 30 de ani, de când a fost descoperit Virusul Imunodeficienţei Umane (HIV) a marcat evenimentul. Odată încheiat spectacolul, ce a avut loc în aer liber, în faţa Primăriei din Viena, participanţii, care aveau bilete de până la 150 de euro, au putut intra în clădirea neo-gotică, transformată cu această ocazie în club techno, pentru a petrece. Celebrităţile au mers însă, potrivit obiceiului, în prestigiosul Burgtheater, iluminat în roz pentru eveniment.