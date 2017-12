Bananele, sursă de fibre

Specialiştii neagă mitul potrivit căruia bananele ar îngrăşa. O banană de mărime medie are doar 105 calorii, deci ar trebui să mănânci în jur de cinci pentru a ajunge la cumulul de calorii al unei felii generoase de pizza, susţin medicii. În plus, bananele sunt o sursă bună de fibre, magneziu şi potasiu, toate având capacitatea de a ţine sub control tensiunea arterială. Tot bananele sunt şi o bună sursă de Vitamina B6, care întăreşte sistemul imunitar, iar avantajul e că sunt „porţionate” natural, uşor de transportat şi nu trebuie depozitate la frigider.