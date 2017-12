Banca Carpatica a redus dobînzile la depozite

Banca Comercială Carpatica (BCC) a redus, de miercuri, dobînzile la depozitele şi certificatele de depozit în lei, euro şi dolari, cu pînă la 1,25 puncte procentuale, potrivit comunicatului transmis de bancă. Astfel, potrivit noii oferte, cel mai mare randament oferit de bancă este de 13,25% pe an la depozitul Mixt la termen de 3 luni, în scădere de la 14,50% pe an. Dobînzile la depozitele în euro variază, în prezent, între 2,50% şi 5,75% pe an, iar la cele în dolari - între 2% şi 4,25% pe an, în funcţie de scadenţa depozitului şi persoanele care le pot constitui. Dobînzile sînt fixe pe perioada constituirii depozitelor şi sînt valabile atît pentru persoane fizice, cît şi pentru persoane juridice. Totodată, retragerile de numerar aferente depozitelor clasice la termen, depozitelor broken şi produselor originale constituite de către persoanele fizice pe o perioadă mai mare sau egală de 3 luni, ajunse la scadenţă, nu sînt comisionate dacă au loc în ziua scadenţei.