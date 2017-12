Banca centrală a Poloniei recomandă băncilor să renunţe la creditele imobiliare în franci elveţieni

Guvernatorul băncii centrale a Poloniei, Marek Belka, recomandă băncilor să elimine creditele ipotecare în franci elveţieni, înainte ca parlamentarii să le oblige să convertească aceste împrumuturi în monedă locală, ceea ce le-ar putea provoca pierderi, aşa cum s-a întâmplat în Ungaria. Împrumuturile în valută ar putea tenta politicienii populişti să ia exemplu de la premierul ungar Viktor Orban, care a impus băncilor pierderi de ordinul miliardelor de euro, a spus Belka într-un interviu, transmite Bloomberg. Pe de altă parte, băncile care încearcă să transforme creditele ipotecare din valută în monedă locală se confruntă cu reticenţa împrumutaţilor, care nu vor să renunţe la termenii favorabili de finanţare de care beneficiază în prezent. "Este o temă atractivă pentru toate categoriile de politicieni. Am cerut băncilor să facă tot posibilul să elimine creditele în valută şi, după ştiinţa mea, sunt deschise să facă acest lucru. Problema este că ratele lunare pentru împrumuturile în franci sunt mai scăzute decât cele în zloţi, iar împrumutaţii nu prea vor să suporte costuri mai mari", a arătat bancherul. Autorităţile de reglementare vor eliminarea creditelor în valută din Europa de Est, întrucât acestea au adus unele ţări în pragul default-ului, în timpul crizei creditelor. Astfel de împrumuturi oferă beneficiarilor din statele emergente dobânzi mai mici, dar ratele pot creşte dacă monedele locale se depreciază, aşa cum s-a întâmplat în Ungaria, România şi Ucraina. Ponderea creditelor ipotecare în valută în totalul împrumuturilor imobiliare din Polonia era de de 48% la sfârşitul lunii iunie, faţă de 70% la sfârşitul lui 2008. Dintre acestea, 80% sunt credite în franci elveţieni. Autoritatea de reglementare a sectorului financiar din Polonia a interzis în 2009 noile credite în valută în 2009. În ultimii trei ani, premierul ungar Orban a aplicat cea mai agresivă politică de convertire a creditelor ipotecare în franci elveţieni. În 2011, Ungaria a impus băncilor pierderi de 1,7 miliarde de dolari, atunci când a permis împrumutaţilor să ramburseze integral creditele ipotecare în valută, la un curs sub cel al pieţei. Băncile din Ungaria vor suporta în acest an noi pierderi, fiind forţate să returneze comisioane de până la 3,8 miliarde de dolari aplicate la împrumuturi şi să convertească restul de credite în valută în monedă locală. "Riscul pentru bănci este mai mic decât în Ungaria, dar este totuşi considerabil. Costurile sunt cu adevărat uriaşe. Suntem împotriva unei soluţii generale, întrucât ar mai mai periculoasă decât să nu se facă nimic", a spus Belka. Autorităţile din Polonia încurajează băncile, între care liderul pieţei PKO, Bank Pekao, divizie a UniCredit, şi mBank, divizie a Commerzbank, să convertească împrumuturile, dar Belka a spus că nu vrea să le preseze.