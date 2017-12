Bancă elvețiană acuzată că a protejat miliardele organizațiilor criminale

Într-o lume zguduită periodic de atentate sângeroase și de conflicte care amenință să schimbe de la o zi la alta soarta a milioane de oameni, bancherii par să nu se sfiască să își rotunjească fondurile prin protejarea oamenilor certați cu legea, dar plini de bani. Astfel, se pare că HSBC Private Bank, filiala elveţiană a băncii britanice HSBC, ar fi obţinut profituri importante din administrarea de conturi secrete de peste 100 de miliarde de dolari ale unor organizaţii criminale, traficanţi de arme şi diamante, lista deponenţilor incluzând însă şi familii regale şi miliardari influenţi.

Un raport publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) arată că banca elveţiană HSBC a ajutat peste 100.000 de indivizi şi companii din 200 de ţări să eludeze Fiscul, ascunzând identitatea deponenţilor. Raportul ICIJ are la bază o listă de clienţi ai HSBC furnizată de un fost angajat al băncii, Herve Falciani, care a părăsit instituţia în 2008. HSBC, una dintre cele mai mari cinci bănci din lume, este acuzată că ar fi ajutat mai mulţi deponenţi să evite plata taxelor şi să îşi ascundă conturile de creditori, foşti parteneri, rivali politici şi autorităţi. Lista deponenţilor care aveau conturi deschise la HSBC la finele anului 2007 include nume ale unor traficanţi de diamante aflaţi în urmărire internaţională, precum Mozes Victor Konig sau Kenneth Lee Akselrod, oligarhul rus Gennadi Timchenko, care are legături strânse cu preşedintele Vladimir Putin şi care a intrat în vizorul autorităţilor din SUA după anexarea Crimeei de către Rusia, dar şi traficanţi de droguri, ambasadori şi politicieni sau persoane suspectate de terorism. Printre clienţii menţionaţi în raport se numără şi regele Mohammed VI al Marocului, mai mulţi membri ai familiei regale din Arabia Saudită, prinţul Salman bin Hamad Al Khalifa din Bahrain, precum şi cunoscuţi artişti şi sportivi.

ROMÂNIA, PE LOCUL 39 ÎN TOPUL CLIENȚILOR EVAZIONIȘTI Investigaţia jurnalistică arată că România este pe locul 39 în topul clienţilor evazionişti. Într-un singur cont al unui client român erau ascunse peste 800 de milioane de dolari! Investigația spune că 219 dintre clienții HSBC sunt din România sau au legături cu țara noastră. Jurnaliştii arată că e vorba şi de foşti şi actuali oameni politici. În perioada 2006-2007, peste 100 de miliarde de euro au fost tranzacţionați prin peste 100.000 de conturi deţinute de traficanţi de droguri şi arme, foşti dictatori, politicieni, dar şi celebrităţi din showbiz şi sport. Printre ei, regele Iordaniei, regele Marocului, actorii Christian Slater, Joan Collins, John Malkovitch, piloții de Formula 1 Fernando Alonso şi Michael Schumacher, designerul Valentino şi modelul Elle McPherson.

SCHEMA HSBC Schema de evaziune este complicată. Clienţii primeau conturi offshore, ceea ce nu este ilegal, dar banii erau ascunşi, adică nu se plăteau taxe pentru ei. Ceea ce este ilegal. HSBC nu doar că ştia, ci îşi învăţa clienţii cum să nu plătească taxe. Își trimitea angajaţii să vorbească personal cu clienţii cu bani, pentru a nu exista niciun fel de înscrisuri. În februarie 2005, conducerea băncii şi-a avertizat clienţii, prin poştă, că o nouă taxă europeană pe economii va fi impusă în câteva luni. HSBC precizează că există numeroase instrumente şi structuri pentru a evita această taxă. Este punctul de plecare pentru o operaţiune de evaziune fiscală pe scară largă. Un oarecare domn Dupond vrea să scape de Fisc. E destul de bogat, dispune de un milion de euro pentru a fi acceptat de HSBC Private Bank din Geneva, care are sediul central la Londra. Mai întâi, clientul primeşte un cod numeric care va deservi unul sau mai multe conturi bancare în care îşi va depune averea. Potrivit legii secretului bancar din Elveţia, acest demers asigură anonimatul. În cazul domnului Dupond, persoana de contact de la HSBC îi propune, în schimbul unui comision cerut de bancă, să-şi creeze o firmă fictivă, Trustee Found Limited, de exemplu, care va fi înregistrată în Panama. În total, peste 200 de ţări sunt afectate de această schemă de fraudă fiscală şi 130.000 de persoane au beneficiat de pe urma ei.

În replică la informaţiile publicate în raportul ICIJ, HSBC a transmis că instituţia bancară a suferit o transformare radicală în ultimii ani, în principal în privinţa măsurilor pentru combaterea fraudelor fiscale, în urma căreia subsidiara din Elveţia şi-a redus portofoliul de clienţi cu aproape 70%, începând din 2007. ”HSBC a lansat numeroase iniţiative pentru a se asigura că serviciile bancare nu sunt folosite pentru a eluda Fiscul sau pentru spălare de bani”, se arată într-un comunicat al băncii elveţiene. Justiţia din mai multe state, între care Argentina, Belgia, Franţa şi Grecia, investighează de mai mulţi ani HSBC, pentru implicare în evaziune fiscală şi spălare de bani. În 2012, HSBC a acceptat să plătească autorităţilor din SUA o amendă-record de 1,92 miliarde de dolari pentru încheierea amiabilă a unei investigaţii privind deficienţe în mecanismele pentru combaterea spălării de bani.