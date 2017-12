Banca lui Umbrărescu mai taie din pierderi

Banca Română de Credite şi Investiţii (BRCI), controlată de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, a raportat în 2015 pierderi de circa 27,5 milioane lei, în scădere faţă de 2014, şi active de 393,1 milioane lei. În 2014, primul an complet de funcţionare pentru BRCI, pierderea netă s-a ridicat la 35,3 milioane lei. Banca a avut anul trecut venituri de 7,5 milioane lei, în timp ce cheltuielile totale au fost de 4,6 ori mai mari, ajungând la aproape 35 milioane lei. Jumătate, respectiv 17,5 milioane lei, au fost cheltuieli cu personalul. Stocul de credite acordate de BRCI clienţilor însuma, la finele anului trecut, 167,4 milioane lei, în timp ce depozitele se ridicau la 271,6 milioane lei. Banca are o cotă de piaţă de 0,1%. Umbrărescu, cunoscut în special pentru construcţia de şosele în parteneriat cu statul şi care controlează peste 98% din capitalul social al BRCI, a închis în acest an sucursalele din teritoriu şi a păstrat doar operaţiunile din Bucureşti.