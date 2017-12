Banca Românească are în analiză 650 de dosare pentru „Prima Casă”

Banca Românească are în curs de analiză circa 650 de dosare în cadrul \"Prima Casă\", din care jumătate au fost pre-aprobate de instituţia de credit, acestea cumulînd 12 milioane de euro, dintr-un plafon alocat pentru acest program de 68,45 milioane de euro. Valoarea medie a unui credit solicitat este de circa 40.000 de euro, iar peste 70% dintre clienţi optează pentru locuinţe în blocurile vechi, cu două camere, al căror preţ se înscrie în plafonul garantat de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), se arată într-un comunicat al băncii. Aproximativ o treime (35%) din cererile depuse pentru un credit în cadrul programului „Prima Casă” provin din Bucureşti, zonă urmată de oraşe, precum Braşov, Arad, Timişoara, Constanţa, Brăila sau Galaţi. „Pentru a face acest produs şi mai accesibil clienţilor, Banca Românească va opera unele modificări în ceea ce priveşte caracteristicile inţiale. Acestea urmează a fi anunţate în cel mai scurt timp, ceea ce ne face încrezători în capacitatea noastră de a utiliza plafonul acordat de Fondul de Garantare pînă la finele acestui an”, a declarat directorul de retail şi reţea în cadrul băncii, Lakis Couninis. Banca acordă credite cu o rată a dobînzii Robor la trei luni plus 2% pe an pentru cele în lei şi Euribor la trei luni plus 3,75% pe an pentru împrumuturile în euro. Instituţia nu percepe comision de analiză, de rambursare anticipată sau comision lunar de administrare şi suportă costul evaluării imobilelor şi al comisionului de garantare, plătibil către FNGCIMM. Fondul a aprobat pînă în prezent un număr de 4.740 dosare depuse pentru contractarea de credite cu garanţia statului în vederea achiziţionării unei case, cele mai multe solicitări fiind însă formulate pentru locuinţe construite înainte de 1989.