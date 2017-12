Banca Transilvania scade din nou dobînzile la depozite

Banca Transilvania a coborît pentru a doua oară în luna aprilie dobînzile la majoritatea depozitelor, atît la cele în lei, cît şi la cele în euro, în medie cu 0,25 puncte procentuale, potrivit unui comunicat transmis vineri de bancă. Pentru depozitele în lei, noile dobînzi se situează între 13% şi 13,50% pe an, în funcţie de tipul depozitului şi de scadenţă. În cazul depozitului Contul de Economii, dobînzile anuale s-au modificat şi se plasează în intervalul 12,50% şi 14%, în funcţie de suma economisită. Totodată, Banca Transilvania a coborît dobînda pentru depozitul Anotimpuri de la 13,50%, la 13,25% pe an, pentru depozitul 210 zile, de la 13,75%, la 13,50%, pentru depozitul pe 18 luni, de la 12%, la 11,75%, iar pentru cel pe 24 de luni, de la 11,5%, la 11,25% pe an, se arată în comunicatul băncii. La depozitul Kid Cont în lei, Banca Transilvania practică o dobîndă de 13,25% pe an, iar pentru acelaşi depozit constituit în euro, banca plăteşte o dobîndă de 5,5% pe an. Dobînda aferentă depozitului în euro pe 18 luni, cu sumă minimă de constituire de 3.000 de euro, este de 6% pe an, iar pentru depozitul în euro pe 77 de zile, banca plăteşte o dobîndă de 6,5% pe an. Banca Transilvania a coborît şi dobînzile practicate la depozitele clasice în euro, dobînzile anuale situîndu-se în prezent între 5,30% şi 6% pe an, în funcţie de scadenţa depozitului, în timp ce pentru depozitul revolving în euro, banca practică o dobîndă de 5,25% pe an, indiferent dacă e pe nouă sau 12 luni.