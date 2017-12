Banca Transilvania va continua să reducă dobînzile la credite

Banca Transilvania (BT) va reduce dobînzile la credite, însă treptat, a declarat directorul general al băncii, Robert Rekkers, care apreciază că procesul de scădere a dobînzilor trebuie continuat la nivelul pieţei, întrucît ajută economia. „Noi, la Banca Transilvania, cred că putem continua reducerile de dobînzi (la credite - n.r.), dar în paşi mai mulţi. Acest proces de scădere a dobînzilor trebuie continuat pentru că ajută economia”, a afirmat Rekkers, după o conferinţă de presă. El a arătat că, la nivel global, bursa s-a ameliorat, iar dobînzile sînt în scădere. Totodată, Rekkers consideră că ar fi bine dacă banca centrală ar continua reducerea dobînzii de politică monetară în perioada următoare, şi chiar în 2010. În ceea ce priveşte criza politică din România în această perioadă, Rekkers apreciază că nu va dura mult şi se va găsi o soluţie, întrucît „toată lumea are interesul să rezolve situaţia politică cât mai repede şi să se ajungă la un consens”. El a menţionat că este surprins, ca străin, de lipsa de consens, însă speră că lucrurile se vor îmbunătăţi. „2010 va fi tot un an cu mari provocări, dar sper la îmbunătăţirea activităţii economice şi la un consens spre un drum mai bun pentru populaţie”, a afirmat directorul băncii. În ceea ce priveşte capitalizarea Băncii Transilvania, Rekkers a precizat că nu este necesară o majorare de capital, întrucît banca are o rată a solvabilităţii de peste 13,5%. Nu avem de gînd să efectuăm o majorare de capital în perioada următoare. Avem capital suficient şi stăm foarte bine şi în termeni de lichiditate. Instituţia are un raport între credite şi depozite de 0,82%, iar numărul împrumuturilor restructurate se situează la sub 5% din numărul total de credite acordate.