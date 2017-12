Bancheri acuzaţi de manipularea pieţei de capital

Preşedintele CA al Băncii Transilvania (BT), Horia Ciorcilă, fostul vicepreşedinte al Consiliului, Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, şi directorul general al Bank of Cyprus - Sucursala România, Anastasios Isaakidis, precum şi alte patru persoane au fost trimise în judecată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) pentru manipularea pieţei de capital. Concret, se cercetează modul de tranzacţionare a acţiunilor băncii, din care s-a obţinut un profit ilicit de aproape 200.000 de lei. Pe de altă parte, Consiliul de Administraţie al Băncii Transilvania (TLV) nu are cunoştinţă de nicio acţiune rău intenţionată a vreunuia dintre membrii săi şi are încredere în probitatea morală şi profesională a acestora, se arată într-un comunicat al instituţiei de credit. \"Banca Transilvania a luat act de decizia DIICOT Cluj de a dispune trimiterea în judecată a mai multor persoane, printre care se află şi domnul Horia Ciorcilă, preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania, pentru presupuse acţiuni de manipulare a pieţei de capital (...) Referitor la aceste acuzaţii dorim să precizăm că Banca Transilvania a aflat în data de 16 decembrie 2009 (data raportării participaţiei la BVB - n.r. ) că Bank of Cyprus a achiziţionat acţiuni TLV reprezentând 9,7% din capitalul social”, se spune în comunicat. Potrivit afirmaţiilor consilierului guvernatorului Bancii Naţionale a României (BNR), Adrian Vasilescu, cei patru bancheri trimişi în judecată de procurorii DIICOT vor beneficia de prezumţia de nevinovăţie, iar BNR nu va lua nicio măsură împotriva lor fără o decizie definitivă a instanţei.