Bancherii americani ne-nvață cum să băgăm planeta-n criză

First Bank (SUA) a dechis prima sucursală din România, înlocuind în fertila piața autohtonă falita Piraeus Bank, care și-a săpat groapa cu credite-n franci elvețieni și alte afaceri imobiliare falite din start. Flancat de ambasadorul SUA în RO, șeful First Bank a declarat zâmbitor că a venit aici ca să facă banking în stil american. Nu știu dacă ar trebui să ne încânte chestia asta. Același sistem bancar a băgat lumea-n criza din 2008 și a făcut-o terci, iar în ultimii zece ani a dat tonul supra-îndatorării multor alte state, prin cererea de ajutoare financiare întru evitarea falimentului. Economia mondială ar fi mult mai greu de peticit/vindecat acum, dacă ar fi să o ia din nou la vale...

Ați văzut, probabil, reclamele cu marea bancă din SUA, First Bank, care, după cum spune CEO-ul ei, fost CEO al BCR, a venit aici ca să facă banking în stil american. E de groază, comentează avocatul Gheorghe Piperea - „Acest stil (cu ghilimele) american înseamnă financializarea întregii economii, capturarea populației și comerțului în cercul vicios al dobânzii la bani creați din nimic, împrumuturile ipotecare bazate pe sporul prezumat de valoare a imobilelor sau pe achizițiile recente făcute cu cardul de credit (consumatorul se împrumută azi mai puțin, cu dobânzi uriașe, dar pe termen scurt, pentru a se putea împrumuta mâine mai mult, pe termene de 30 - 70 ani, cu dobânzi APARENT mici, dar variabile și în întotdeauna în sens crescător). Acest stil de banking a distrus lumea în 2008 (dar nu și bancherii și ultra-corporațiile)“. Refăcută, la prima vedere, după criza financiară de acum zece ani, lumea va fi făcută terci din nou, mult mai puțin remediabil de data asta, pentru că, între timp, supra-îndatorării populației i s-a alăturat și supra-îndatorarea statelor, mai spune Piperea - „Ca să nu vă duceți după fenta slugoilor bancar, precizez că supra-îndatorarea statelor nu e cauzată de eforturile de ridicare a standardelor minime de viață sau de finanțare a colonizării sistemului solar, ci de efortul continuu de salvare de la faliment a băncilor și mega-corporațiilor și de ajutorarea lor întru distrugerea mai eficientă a competiției și pieței. Sarcastic, chiar cinic. Datoriile în exces ale statelor nu sunt cauzate de prea multe obligațiuni și titluri de stat vândute populației și fondurilor de pensii, ci de creditele de toate tipurile acordate cu mărinimie de aceleași bănci salvate de la pieire în 2008, pe banii noștri“. Trendul a fost creat tot de bankingul american, care a convins (sau, mai degrabă, a șantajat) administrațiile Bush și Obama să salveze prin bail-out instituțiile financiare din SUA, cvasifalite în 2008, dar care, în prezent, stăpânesc lumea (Goldman Sachs, spre exemplu), continuă avocatul - „Banii s-au pompat și în mari corporații americane falite și care, la zece ani distanță, sunt din nou în pragul colapsului (vezi General Motors). Modelul american de banking înseamnă că, oriunde apare sau are nevoie de sprijin puternic o bancă mare, de mână cu șeful ei apare și administrația SUA, ca să fie clar că, dacă dai în bankerii americani, dai în interesele statului“. De altfel, la inaugurarea primei sucursale First Bank (fosta Piraeus Bank, biata bancă grecească făcută praf aici de afaceri ipotecare în franci elvețieni și alte deal-uri imobiliare falite din start) a participat și viitorul fost ambasador american la București, Hans Klemm, însoțit, bineînțeles, de primarul sectorului I din București, conchide Piperea.