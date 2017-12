Bancherii apasă pedala executărilor silite

Bancherii se aşteaptă ca lichidările silite să prindă viteză, în următoarea perioadă. „Vedem mai multe cereri pentru activele în lichidare. Asta înseamnă că în piaţă există bani. Este o îmbunătăţire faţă de anul trecut, iar diferenţele între preţurile cerute de lichidatori şi cele oferite de cumpărători s-au mai redus“, spune reprezentantul Băncii Comerciale Române (BCR) Jurgen de Ruijter. La rândul său, specialistul în restructurare creanţe al BRD Georgiana Popescu punctează că, faţă de anul trecut, se observă a îmbunătăţire a pieţei insolvenţei: „Piaţa are potenţial. Din punct de vedere al recuperării datoriilor, este anul în care trebuie să vindem foarte bine. Vom vinde afaceri, concepte, nu doar active“. În ceea ce priveşte lichidările silite, reprezentantul BRD apreciază că „viitorul este al celor care vor utiliza cum trebuie activele pe care le cumpără”: „Din piaţă lipsesc încă evaluatorii de companii şi de credite. Practic, avem evaluatori de ziduri“. În acest context, Popescu susţine restructurarea firmelor cu probleme în afara insolvenţei - „Este o procedură mai flexibilă, se poate acţiona în timp real, costurile sunt mult mai reduse şi, în plus, imaginea companiei nu este afectată“. Şi şeful direcţiei Arierate din cadrul CEC Bank, Marilena Ivaşcu, promovează restructurarea în afara incapacităţii de plată, subliniind că managerii ar economisi timp şi bani şi, în plus, nu s-ar împotmoli în mlaştina birocratică a procedurii clasice de insolvenţă.