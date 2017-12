„Bancherii au fost luați de val înainte de criză“

Bancherii au fost luaţi de val în perioada de creştere economică şi au acordat credite fără o analiză riguroasă a riscului, greşelile de strategie generând o mare parte dintre creditele neperformante înregistrate în perioada crizei, a declarat ieri directorul general adjunct al BRD, Petre Bunescu. „Era mare euforie, totul era roz, economia... de fapt, totul creștea de la an la an. Noi, bancherii, am fost luați de val și, într-o bună măsură, produsele pe care le-am oferit populației nu erau dublate de o analiză corespunzătoare a riscului“, a spus Bunescu, precizând că procesul de curățare a bilanțurilor de anul trecut i-a ajutat pe bancheri să vadă lucrurile puțin diferit. Mai exact, nivelul creditului neperformant din sectorul bancar românesc a coborât de la 23 la 14%. „Mai este un pas de parcurs în 2015 - evaluarea activelor bancare după reguli europene foarte stricte. La final, fiecare bancă va putea să-şi vadă în oglindă foarte sever chipul ei financiar“, a conchis oficialul BRD.