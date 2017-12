Bancherii cer ajutor de la Guvern

Bancherii cer Guvernului constituirea unui fond de urgenţă la care să poată apela dacă vor avea probleme pe perioada crizei. Propunerea a fost înaintată Ministerului Finanţelor de către Asociaţia Română a Băncilor (ARB) şi discutată la reuniunea pe tema planului anti-criză. \"Este vorba de o propunere pe care noi am făcut-o, elaborarea unui plan B destinat să soluţioneze efectele unei posibile noi crize financiare. Sistemul bancar în România nu a avut şi nu are probleme. Cu toate acestea, noi considerăm că, la nivel guvernamental, ar trebui să fie făcută o strategie, să fie făcut un plan\", a declarat preşedintele ARB, Radu Graţian Gheţea. Îngrijorarea bancherilor vine în primul rînd din devalorizarea bruscă şi dramatică a leului, agravată de criza financiară şi economică internaţională, care loveşte din plin şi România. O continuare a devalorizării monedei naţionale în acelaşi ritm ca cel din prima săptămînă a noului an, cu pierderi medii zilnice de 1,5% ale leului în faţa euro, va aduce în douăzeci de zile cotaţia negativă record de 5 lei pentru un euro, care dă fiori reci bancherilor. O rată de referinţă de 5 lei/euro este considerată de analiştii bancari problematică pentru o parte din sistem, întrucît rambursarea ratelor la credite de către populaţie va fi o probă de foc şi va aduce pierderi instituţiilor de credit, prin creşterea restanţelor, după cum observa economistul şef al Raiffeisen BanK, Ionuţ Dumitru. Cererea bancherilor privind fondul de urgenţă a fost criticată aspru de sindicalişti şi patronate, care au acuzat instituţiile de credit că nu se implică în susţinerea economiei reale, preferînd poziţii speculative. \"Sînt propuneri care arată un tip de comportament bolnav. Piaţa americană a căzut pentru că, în loc să circule bani, au circulat alte hîrtii. Iar acum vrem să circule şi la noi alte hîrtii că tot avem economia pe care o avem\", a spus preşedintele Blocului Naţional Sindical, Dumitru Costin.