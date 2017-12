Bancherii cer BNR să reducă dobînda cheie

Bancherii consideră că BNR ar trebui să continue reducerea ratei la rezerva minimă obligatorie (sub 18% cît este în prezent pentru lei) şi să înceapă revizuirea în jos a dobînzii de politică monetară (sub 10,25% pe an actualmente), a declarat preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), Radu Graţian Gheţea. \"Propunerea noastră este ca, în continuare, banii care sînt blocaţi în rezervă să fie eliberaţi, astfel încît să putem dispune de aceştia în creditare. Fondurile ar putea fi utilizate pentru achiziţia de titluri de stat, pentru creditarea IMM-urilor, agriculturii şi construcţiei de locuinţe\", a afirmat preşedintele ARB. Reducerea de 2% a ratei minime obligatorii operată de BNR în şedinţa din 30 octombrie (de la 20%, la 18%), aduce băncilor lichidităţi în jur de 2 miliarde de lei, în condiţiile în care totalul depozitelor în lei de la firme şi populaţie (inclusiv conturi curente şi depozite la vedere) se apropie de 100 de miliarde de lei. Pentru rezervele minime constituite de bănci, BNR plăteşte o dobîndă de 3,65% pe an la lei, 1% pe an la dolari şi 2% pe an la euro. Gheţea susţine aspectul creditării IMM-urilor şi agriculturii, pe care îl consideră deosebit de important pentru România, indiferent de contextul actual, întrucît asigură o dezvoltare constantă şi cu un ritm destul de bun. Bancherii au adus în discuţie pe lista de propuneri către BNR şi o majorare a capitalului social al fondurilor de garantare, menţionînd că, la un moment dat, s-a discutat şi despre un fond de garantare al afacerii cu locuinţe. Totodată, ar trebui luate şi măsuri de natură fiscală, printre care reducerea sau scutirea TVA-ului pentru unele activităţi importante, chiar în domeniul construcţiilor de locuinţe. \"Comunitatea bancară apreciază că este bine să fie acţionat şi în domeniul reducerii fiscale\", a precizat Gheţea. El a spus că au existat voci care au susţinut că, pentru revigorarea economiei, ar trebui ajutată o singură activitate, respectiv cea de construcţie de infrastructură, incluzînd aici drumurile, gazele, lumina, canalizarea, aceste lucruri lipsind uneori, dar asigurînd o activitate economică rezonabilă.