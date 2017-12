Bancherii români au „sărăcit“

România nu mai are niciun bancher în topul câștigurilor din sectorul european de profil (pentru 2014), publicat de Autoritatea Bancară Europeană (ABE), după ce în 2013 era prezentă cu doi. Ambii aveau un câştig anual de peste un milion de euro fiecare; unul era din top management, iar celălalt - din investment banking. Pe aceeași poziție se afla Finlanda, iar Grecia era în top cu un singur bancher. În 2010, România avea un singur bancher cu salariu de peste un milion de euro, în 2011 a lipsit din statistici, iar în 2012 figura tot cu o singură persoană. Atunci, câştigul bancherilor români era de circa 83.000 euro pe lună şi 4.000 euro pe zi. Asta însemna un venit de 200 de ori mai mare decât salariul mediu pe economie şi de peste 20 de ori mai mare decât salariile de la acea vreme ale preşedintelui şi premierului României. Acum, deși lucrurile s-au schimbat, bancherii continuă să fie printre cei mai bine plătiţi angajaţi din economia românească, având un salariu mediu lunar de peste 4.000 lei. Băncile locale au plătit anul trecut angajaţilor cinci miliarde lei (peste un miliard euro) în contul salariilor şi bonusurilor de performanţă. Cheltuielile cu personalul, alături de cheltuielile administrative, sunt cele mai mari costuri ale băncilor, potrivit raportului ABE - „Anii de criză nu au adus o ajustare importantă a nivelului salariilor din bănci. Deşi sistemul a trecut prin restructurări masive și a înregistrat pierderi nete agreate de trei miliarde lei în şase ani, câştigul mediu al bancherilor nu a suferit corecții majore, ci, din contră, a crescut cu aproximativ o treime din 2009 încoace“. 2015 a adus chiar un profit-record pentru sectorul bancar, de circa 4,9 miliarde lei, comparabil cu cel din ultimul an de boom, 2008, când economia și creditarea se pregăteau de-o prăbușire spectaculoasă, ca să zicem așa. În concluzie, să nu vă pară rău de ei, atunci când se plâng că darea în plată o să provoace pierderi. Am mai zis, și repetăm acum, problema bancherilor cu această lege e cu totul alta - e primul act normativ care nu-i avantajează.