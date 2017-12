Bancherii scumpesc niște credite care nu se vând (!?!)

19:09:51 / 03 Mai 2016

Fiti serios

Dl Nasaudeanu, este foarte simplu: bancile scumpesc creditele asupra carora exista impact din partea legii darii in plata. Daca si Prima Casa era cuprinsa in lege, atunci si cu creditele Prima Casa se intampla exact la fel. Dar, dupa ultimele semne, programul Prima Casa nu va mai exista foarte mult timp de acum inainte, asa ca, vrand-nevrand, bancile vor vinde creditele astea, cu avans crescut si garantii pe masura. Sa nu va inchipuiti ca bancile se bucura sau se joaca cu asta. In spatele acestei legi populiste exista un risc care trebuie si el acoperit. Chiar si asa, nici acum cererea clientilor nu este 100% pe Prima casa. Exista persoane care nu se califica la Prima Casa, program care nu este chiar atat de simplu de accesat. Legea darii in plata nu produce nicio fericire nimanui. Iar dvs ori nu intelegeti lucrurile despre care scrieti, ori va bateti joc de cititori.