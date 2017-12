Bancherii se atacă singuri, ca să-nvingă hackerii

Serviciile de securitate informatică ale Barclays atacă sistemele IT ale băncii britanice, pentru descoperi vulnerabilităţi şi a fi astfel cu un pas înaintea hackerilor, relatează Bloomberg. Noul director pentru securitate informatică al Barclays, Troels Oerting, a înfiinţat o aşa-numită echipă roşie, care să atace sistemele de securitate IT ale instituţiei financiare. Obiectivul este de a găsi orice fel de problemă, care să fie rezolvată înainte ca hoţii, vandalii sau teroriştii să o exploateze. „Simulăm cum ar încerca criminalii să intre în bancă. Apoi, echipa roşie va face aceeaşi muncă, testând capacitatea noastră de a detecta, preveni sau rezista“, a spus Oerting, fost şef al Centrului European pentru Criminalitate Cibernetică al Europol. Oerting, cu experienţă de 35 de ani în domeniul securităţii, face parte din categoria tot mai largă a foştilor poliţişti şi spioni care intră în sectorul privat pentru a preveni atacurile cibernetice împotriva companiilor. „Multe bănci formează echipe interne care să opereze şi să gândească precum criminalii cibernetici, în condiţiile în care hackerii devin tot mai sofisticaţi“, a declarat analistul Kasperky Lab (Moscova), Serghei Lozhin, care a lucrat la investigaţii cu Interpol şi Europol. Și-n plus, consecinţele atacurilor cibernetice pot fi foarte dureroase, aşa cum s-a întâmplat recent în cazul furtului de date personale de la site-ul de întâlniri online AshleyMadison.com. De asemenea, în 2014, hackerii au pătruns în infrastructura băncii JPMorgan Chase, furând numele, adresele şi e-mailurile a 83 de milioane de persoane şi companii mici, la câteva luni după ce instituția anunțase că va cheltui 250 milioane dolari pe an pentru securitatea cibernetică.