Băncile - mamă nu-şi retrag banii din România!

Economistul - şef al BNR, Valentin Lazea, a ţinut să liniştească sistemul bancar autohton asupra faptului că băncile-mamă din străinătate nu solicită rambursări de finanţare de la filialele lor din România. \"Nu observăm o retragere a banilor de la bănci şi avem angajamente că băncile-mamă îşi vor menţine cel puţin liniile de finanţare la nivelul din 2008\", a declarat Lazea. Mai mult, băncile-mamă îşi vor reînnoi în totalitate liniile de credit acordate sucursalelor din România, potrivit lui Lazea, opinie susţinută şi de reprezentanţi ai UniCredit Ţiriac Bank şi ai BRD. \"Cel puţin vom lua linii de credit la nivelul de anul trecut, dacă nu mai mult\", a spus director general adjunct al BRD, Petre Bunescu. El a atras atenţia că la nivelul grupurilor-mamă există oameni care analizează cu foarte mare atenţie condiţiile macro-economice şi de risc. \"Liniile de credit vor rămîne sau chiar vor creşte, în condiţiile în care cifrele macroeconomice vor păstra o anumită creditibiltate\", a afirmat Bunescu. El a menţionat, referitor la piaţa depozitelor din România, că s-a observat, la finele anului trecut, o descreştere a plasamentelor în bănci, care a fost cauzată parţial de faptul că oamenii şi-au retras banii şi \"i-au ţinut acasă\". Lazea a menţionat că regiunea est-europeană este lovită mai mult decît alte zone de retragerile de capital, el considerînd că acest lucru este \"nemeritat\". \"În cazul României, aceste retrageri nu ar trebui să aibă loc datorită atuurilor pe care le are\", a spus Lazea. Economistul - şef al BNR a mai apreciat şi că România are mai multe avantaje faţă de statele din regiune pentru a înregistra creştere economică în 2009, printre care dependenţa mai redusă de importurile energetice, de exporturi, precum şi ponderea mică a creditelor în PIB. El a arătat că faptul că România nu are consiliu monetar înseamnă că şocurile din exterior sînt în mare măsură preluate de economia nominală, iar astfel, cea reală este, într-un fel, protejată.