„Băncile ar putea deveni mai lipsite de disponibilitate”

Băncile ar putea deveni mai puţin receptive la revenirea expunerii pe România în limitele agreate cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), în condiţiile în care multe au atins deja pragurile acceptate pentru expunerea suverană, a declarat consultantul financiar Bogdan Baltazar. „S-ar putea ca băncile să devină mai lipsite de disponibilitate (în privinţa revenirii expunerii - n.r.). FMI are în vizor datoria publică, unde avem încă spaţiu pentru că ne situăm sub 30% din Produsul Intern Brut (PIB), şi poate deveni mai flexibil prin urmare”, a spus Baltazar. În opinia lui Baltazar, Ministerul Finanţelor Publice ar putea realiza alte emisiuni de titluri de stat în valută pe piaţa internă, chiar dacă unele bănci au atins limitele maxime de expunere suverană. „Mai sunt bănci care nu au atins limita de risc suveran. Dobânda pentru o astfel de emisiune s-ar situa, probabil, peste 4,25%, însă până în 5%”, a spus Baltazar. Cele nouă mari grupuri bancare internaţionale care au promis că îşi vor menţine angajamentele faţă de România sunt Erste Group, Raiffeisen Internaţional, Eurobank EFG, National Bank of Greece, UniCredit Group, Societe Generale, Alpha Bank, Volksbank şi Piraeus Bank. În privinţa emisiunii de eurobonduri, Baltazar consideră că Finanţele vor ieşi pe piaţa externă în a doua jumătate a anului viitor, pentru a obţine randamente mai atractive, după ce perspectivele României se vor îmbunătăţi. Pe de altă parte, Baltazar se aşteaptă la o revenire a exporturilor în 2010, ce vor reprezenta motorul creşterii economice. „Prognozele FMI de creştere economică sunt realiste, în primul semestru urmând să asistăm mai degrabă la stabilitate economică, însă în semestrul al doilea creşterea economică va fi reluată”, a mai spus consultantul.