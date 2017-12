Băncile, în exces de lichiditate

Preşedintele Consiliului de Supraveghere al UniCredit Ţiriac Bank, Dan Pascariu, a declarat, ieri, că majoritatea băncilor sînt supralichide în prezent, deşi piaţa nu a mai revenit la nivelul de lichiditate din septembrie 2008, înainte de atacul speculativ. Oficialul a adăugat că şi-ar dori „o dobîndă de politică monetară de 8,5% pînă la finalul anului”. „Sîntem într-o perioadă de exces de lichiditate. Nu am revenit la nivelul din septembrie 2008, dar piaţa interbancară a reînceput să funcţioneze”, a spus Dan Pascariu. El a afirmat că băncile se află într-o perioadă de „conservare”, iar majoritatea instituţiilor de credit sînt, în prezent, supralichide. „Luna octombrie a prins băncile româneşti cu dezechilibre majore. Acum asistăm la schimbarea paradigmei legate de lichiditate. Băncile erau foarte agresive, însă acea vervă a trecut”, a explicat Pascariu. El a mai declarat că se aşteaptă ca economia să scadă în continuare, o revenire pe partea de cerere urmînd să apară abia din toamnă. „Sînt sceptic cu privire la entuziasmul diferiţilor oficiali care văd lucrurile destul de roz. Cred că va continua comprimarea economiei şi mai este pînă la reluarea consumului. Sîntem în palierul superior al crizei. Dacă dobînzile scad şi cursul este stabil, o parte din cerere ar putea reveni spre toamnă”, a spus Pascariu. De asemenea, preşedintele de la UniCredit Ţiriac Bank estimează că ritmul de creştere a creditului poate fi de 10 - 15% la finalul acestui an, alimentat preponderent de avansul pe segmentul creditării companiilor. În primul trimestru al acestui an, economia României s-a comprimat cu 6,4%, potrivit datelor preliminare prezentate de Institutul Naţional de Statistică.