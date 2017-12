Băncile, în topul reclamaţiilor…

Băncile rămân şi în continuare în topul reclamaţiilor consumatorilor la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC). În ultima perioadă au fost primite câteva mii de plângeri legate de abaterile unităţilor bancare. Reprezentanţii ANPC au făcut referire la mult discutata Ordonanţă de Guvern 50, precizând că în cazul contractelor în derulare, legea nu se aplică retroactiv, având în vedere că aceste contracte sunt încheiate pe o perioadă lungă de timp, şi măsurile s-ar fi aplicat doar din momentul intrării în vigoare a ordonanţei. Una din băncile care au fost date în judecată de clienţi pentru încălcarea prevederilor ordonanţei 50, Volksbank, a dat, la rândul său, în judecată ANPC, susţinând că imaginea i-a fost afectată, astfel suferind pierderi. “Băncile trebuie să se supună legislaţiei pentru care ne-am zbătut foarte mult. Am fost acuzaţi că ne depăşim atribuţiile. Alţii au zis că e treaba Băncii Naţionale să se implice în aceste chestiuni. Noi nu ne propunem să afectăm imaginea unei companii, aşa cum nu ne-am propus să afectăm imaginea unei bănci. Atât timp cât compania respectivă, fie ea şi bancă, alege să încalce în mod regulat legea, este treaba noastră să intervenim să stopăm abuzurile”, a explicat vicepreşedintele ANPC, Samuel Calotă. “Nu are cum să argumenteze, nu are cum să câştige, atât timp cât a încălcat legi în mod grosolan”, a adăugat el. Oficialul a mai spus că 50% din procesele verbale încheiate sunt contestate, iar din acestea 70% din cazuri sunt câştigate în instanţă de instituţie. Potrivit unei statistici a UE, consumatorii din ţara noastră se numără printre cei mai puţin informaţi în ceea ce priveşte produsele pe care le cumpără şi la drepturile lor.