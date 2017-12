Băncile îşi fac depozite la BNR

Băncile comerciale au realizat, în luna martie, depozite pe termen scurt la Banca Naţională a României (BNR), în sumă de 35,9 miliarde de lei, în creştere cu 63% faţă de februarie, potrivit datelor BNR. Rata dobânzii plătite în martie de banca centrală la facilitatea de depozit pe termen foarte scurt (o zi) a fost de 3% pe an, cu excepţia ultimelor două zile din lună, când dobânda a scăzut la 2,5% pe an. La fel ca şi în primele două luni ale acestui an, băncile nu au apelat la facilitatea de creditare pe termen foarte scurt în martie. În ultimul an, activitatea de creditare a scăzut semnificativ, băncile preferând, în schimb, să finanţeze statul prin cumpărarea de obligaţiuni şi certificate emise de Ministerul Finanţelor Publice (MFP). Soldul creditului neguvernamental a scăzut în februarie cu 0,3% în termeni reali faţă de ianuarie şi a fost mai mic cu 7,9% faţă de aceeaşi lună a anului precedent. Pe de altă parte, valoarea titlurilor de stat cumpărate de bănci în cadrul licitaţiilor organizate de MFP s-a ridicat la 12,7 miliarde de lei în primul trimestru, o valoare asemănătoare fiind planificată şi pentru trimestrul doi. Anul trecut, MFP a vândut titluri în valoare de aproape 65 de miliarde de lei. BNR pune la dispoziţia băncilor facilitatea de creditare Lombard, pe termen foarte scurt, cu o dobândă egală cu rata de politică monetară plus 4 puncte procentuale, şi posibilitatea de a realiza plasamente la o rată egală cu dobânda cheie minus 4 puncte procentuale.